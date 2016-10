Reaktionen auf Friedensnobelpreis "Überwältigt und sehr dankbar"   

"Überwältigt und sehr dankbar": So soll der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos reagiert haben, als er erfuhr, dass er den Friedensnobelpreis erhält. "Es ist früh am Morgen, deshalb hatte er sich gerade erst den Schlaf aus den Augen gerieben", sagte der Sekretär des Nobelkomitees, Olav Njølstad, dem Fernsehsender NRK, nachdem er den Preisträger erreicht hatte. "Er sagte sofort, dass der Preis unschätzbar wichtig für den weiteren Friedensprozess in Kolumbien sei."

Die norwegische Nobeljury hatte Santos in Oslo für seine Bemühungen um Frieden mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Er bekomme die Auszeichnung "für seine entschlossenen Anstrengungen, den mehr als 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg in dem Land zu beenden".

Selbst schrieb Santos bei Twitter, sein Land sei dem Frieden "sehr, sehr nahe". Er nehme den Nobelpreis im Namen des kolumbianischen Volkes an, das "so viel in diesem Krieg gelitten hat". Die Auszeichnung sei eine "große Ermutigung" auf dem Weg zum Frieden in Kolumbien.

Santos hatte nach jahrzehntelangem Konflikt ein Friedensabkommen mit den Farc-Rebellen geschlossen. "Die Tatsache, dass eine Mehrheit der Wähler 'Nein' zu dem Friedensabkommen gesagt hat, heißt nicht zwingend, dass der Friedensprozess gestorben ist", hieß es in der Preisbegründung. "Das Referendum war keine Abstimmung für oder gegen Frieden."

Rebellenführer Rodrigo Londoño alias Timochenko äußerte sich bei Twitter: "Der einzige Preis, den wir anstreben, ist Frieden und soziale Gerechtigkeit für Kolumbien."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gratulierte Santos. Er habe der ganzen Region dringend benötigte neue Hoffnung auf ein Ende des Blutvergießens verliehen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der Nobelpreis sei "eine Ermutigung, diesen Weg weiter zu beschreiten".

Merkel kenne Santos als einen Mann, der für sein Land die Vision des Friedens und der Versöhnung nach Jahrzehnten eines grausamen Konflikts habe. Dieser Konflikt habe Kolumbien viel zu lange in seiner Entwicklung gelähmt.

Der Beauftragte der Bundesregierung für den Friedensprozess in Kolumbien, Tom Koenigs (Grüne), sieht den Friedensnobelpreis als Rückendeckung für Santos. Er verdiene die Auszeichnung, weil er "seine ganze Präsidentschaft, seine ganze Kraft und sein Herz für das Zustandekommen eines verhandelten Friedens mit den Guerilla-Organisationen in Kolumbien eingesetzt hat und weiter einsetzten wird".

Auch Uno-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi gratulierte Santos "von Herzen". Die Auszeichnung sei eine Anerkennung für das "politische Engagement bei dem Bestreben nach Frieden", schrieb Grandi auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Er sei selbst vor nicht allzu langer Zeit in Kolumbien gewesen und habe das außerordentliche Engagement aller Beteiligten beobachten können, sagte Grandi. Mit dem Einsatz von Regierung, der Farc-Rebellen und der Zivilgesellschaft könnten die aktuellen Probleme überwunden werden.

Kaum ein anderer Konflikt hat laut UNHCR-Angaben so viele Menschen aus ihrer Heimat vertrieben wie die blutigen Kämpfe in Kolumbien. Rund 7,5 Millionen Menschen gelten als Flüchtlinge in und außerhalb des Landes.

Die bisherigen Gewinner des Friedensnobelpreises im Überblick.