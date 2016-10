Kolumbien Santos will Geld für Nobelpreis an Opfer spenden

Der Friedensnobelpreis ist mit acht Millionen Schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert. Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos hat jetzt angekündigt, den Betrag an die Opfer des Bürgerkriegs zu spenden.

"Der Friedensnobelpreis gehört den Kolumbianern, vor allem jenen, die im Krieg gelitten haben", schrieb der Staatschef am Sonntag auf Twitter. "Mit meiner Familie habe ich entschieden, das Geld den Opfern zu spenden."

Am Freitag war dem kolumbianischen Präsidenten für seine Bemühungen um einen Frieden mit der Guerillaorganisation Farc der Friedensnobelpreis zuerkannt worden.

#NobelDePaz es de los colombianos, sobre todo de quienes sufrieron la guerra. Con mi familia decidimos donar el dinero a las víctimas — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 9. Oktober 2016

Santos besuchte am Sonntag die Ortschaft Bojayá im Nordwesten des Landes. In dem Dorf verübten die Farc eines der schwersten Massaker in der Geschichte des jahrzehntelangen Konflikts. Bei Gefechten mit rechten Paramilitärs 2002 detonierte ein Sprengsatz der Rebellen in der Kirche von Bojayá, in der die Dorfbewohner Schutz gesucht hatten. Bei dem Angriff kamen 79 Zivilisten ums Leben, über 100 Menschen wurden verletzt.