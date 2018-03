Marine Le Pen über den Front National "Man sollte uns nicht totsagen"

Sie will nicht aufgeben. "Man sollte uns nicht tot sagen", sagte Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremistischen Front National (FN) im Vorfeld des Kongresses ihrer Partei an diesem Wochenende. "Wir sind eine starke politische Kraft, mit der man in den kommenden Jahren rechnen muss."

Bis vor einem Jahr hätte niemand in Frankreich und weltweit an dieser Aussage gezweifelt. Seitdem aber sind Le Pen und ihre Partei tief gefallen. Umso mehr will der Parteitag wieder an das alte Selbstvertrauen der französischen Rechtsextremisten anknüpfen - dass es mit Le Pen und dem Front National immer weiter nach oben geht.

Der Parteitag wird dem Front National einen neuen Namen geben. Er wird eine neue, oberste Partei-Instanz schaffen. Er wird den Mitgliedern der Partei mehr Rechte einräumen. Und natürlich wird er Marine Le Pen wieder zur Parteichefin wählen. Nur was dann?

Steve Bannon, der entlassene, ehemalige Chefberater von US-Präsident Donald Trump wird im nordfranzösischen Lille auf dem Kongress sprechen. Er wird wahrscheinlich "France first" rufen. Aber ist nicht auch sein Stern am Verblassen? Wie der von Marine Le Pen?

Ihr rasanter Aufstieg liegt nicht lange zurück. Sie hatte ihre Partei bei den Europawahlen 2014 erstmals zur stärksten politischen Kraft in Frankreich gemacht. Auch bei den Regionalwahlen 2016 lag ihre Partei im ersten Wahlgang noch vorn. Doch mit den Präsidentschaftswahlen vergangenes Jahr begann der Einbruch. Schon im ersten Wahlgang lag sie überraschend hinter dem Senkrechtstarter Emmanuel Macron. Dann folgte eine demütigende TV-Debatte mit Macron und der zweite Wahlgang: 66,1 Prozent stimmten am 7. Mai für Macron, nur 33,9 Prozent für Le Pen.

Abschied vom Rechts-Links-Schema

Umfragen hatten sie zuvor noch bis zu 40 Prozent der Stimmen gesehen. Die Enttäuschung darüber spüren bis heute alle Glieder der Partei. 409 Kandidaten haben sich auf dem Kongress für die hundert Sitze im neuen Nationalrat der Partei beworben und zum Teil ausführliche Bewerbungen verfasst. In ihnen tritt auch Selbstkritik zu Tage. Einige Kandidaten fordern "eine Rückkehr zu den Grundlagen" oder verlangen ein demokratisches Funktionieren. Andere berichten von den Schwierigkeiten, mit der "Enttäuschung der Wählerschaft" umzugehen. Persönliche Kritik an ihrer Parteichefin sparen sie sich. Aber man merkt den Kandidaturen an: Der Partei geht es nicht gut. Es fehlt die alte Begeisterung der Mitglieder vor Ort.

Die FN-Krise spiegelt sich auch in Umfragen. Le Pens persönliches Ansehen hat einer von der Pariser Tageszeitung "Le Monde" ausgewerteten, repräsentativen Umfrage* zufolge deutlich gelitten. 67 Prozent der befragten Franzosen hielten sie demnach vor einen Jahr noch für entscheidungsfähig, heute sind es nur 49 Prozent. 50 Prozent trauten ihr den Angaben zufolge vor einem Jahr noch zu, über ihre Partei hinaus Menschen anzuziehen, heute sind es nur noch 30 Prozent.

"Das Ansehen Marine Le Pens befindet sich im freien Fall", schrieb "Le Monde". Entsprechend verlor laut der Umfrage auch die Partei an Rückhalt. 33 Prozent unterstützen ihre rechtsextremistischen Ideen vor einem Jahr, heute sind es nur noch 24 Prozent der Franzosen.

Konkurrenz von Republikanern - und der radikalen Linken

Das soll Le Pens Parteitagsrede am Sonntag wieder wettmachen. Sie wird sich dabei auf Macron konzentrieren. Sie wird den Präsidenten als Neoliberalen brandmarken, der Frankreichs ureigene Kultur und Werte der Globalisierung opfere und zu viele Flüchtlinge ins Land lasse.

"Ich bin als erste vom Links-Rechts-Schema abgerückt und habe den neuen Gegensatz zwischen Globalisierern und Nationalen angestoßen", sagt sie über sich. Immerhin kann sie dabei auf Umfragen bauen, die besagen, dass ihre inhaltlichen Positionen anhaltend beliebt sind. Immer noch denken 66 Prozent der Franzosen, dass man Frankreichs traditionelle Werte vernachlässige, denken 50 Prozent, dass es zu viele Einwanderer im Land gibt. Daran hat sich im Vergleich zu vorherigen Jahren kaum etwas geändert.

Allerdings steht Le Pen neuer politischer Konkurrenz gegenüber. Mit dem Niedergang der Sozialisten hat die radikale Linke unter ihrem Parteiführer Jean-Luc Mélonchon an Gewicht gewonnen. Mélonchon argumentiert oft nationalistisch und europakritisch - und macht damit dem FN mehr Konkurrenz. Zugleich sind die bürgerlichen Republikaner unter ihrem neuen Chef Laurent Wauquiez so weit nach rechts gerückt, dass viele Beobachter kaum noch Differenzen zum FN feststellen. Auch keine gute Nachricht für Le Pen.

Und doch hat die Parteiführerin Recht: Ihre Gegner können sie nicht totsagen. Le Pen hat ihre Fehler im Wahlkampf eingeräumt, sie will nicht mehr aus der Eurozone austreten und tritt weniger aggressiv als früher auf. Sie hat also dazugelernt. Und kann sich weiterhin auf eine trotz aller Rückschläge treue Parteibasis verlassen, die ihr auch an diesem Wochenende zujubeln wird. Wie stark sie wirklich ist, werden erst wieder die Europawahlen im Frühling 2019 zeigen. Bis dahin kann auch ihr bislang so erfolgreicher Gegner Macron noch Fehler machen.

* Umfrage unter 1000 Personen, persönliche Befragung bei den Personen zu Hause, durchgeführt vom Institut Kantar Sofres-onepoint vom 22. bis 26. Februar. Mehr Informationen (französisch)