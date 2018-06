Russische Fußballklubs in der Krise Zwei Siege, drei Pleiten

Während sich die Fans der russischen Nationalmannschaft gestern noch in den Armen lagen, schlägt schon bald die bittere Realität des russischen Vereinsfußballs zurück. Mit Amkar Perm hatte kürzlich bereits der dritte Verein aus der Premjer Liga die Lizenz des Russischen Fußballverbandes für die beiden ersten Ligen verloren. Statt eines Zwangsabstiegs in die dritte Liga beschloss die Vereinsleitung nun, FK Amkar in Gänze zu liquidieren - zu hoch sind die Schulden.

Seit fast 15 Jahren hat der 1995 gegründete Club ununterbrochen in der höchsten russischen Klasse gespielt und rangierte stets im mittleren Tabellenbereich. Die Probleme begannen, als die Regierung der Region ihre Zuschüsse für den Klub drastisch kürzte. Fast die Hälfte der Einnahmen von Amkar stammten aus dem regionalen Budget. Dabei ist das Gebiet Perm selbst verschuldet. Etwa 130 Millionen Euro fehlt in den Kassen. Das klingt nach nicht viel Geld, doch auch die jährlichen Einnahmen der Region von gerade ein Mal 1,5 Milliarden Euro erlauben keine besonders großen Sprünge.

Vor Amkar hat es in in den vergangenen Wochen bereits den seit 1928 bestehenden FK Kuban aus Südrussland und die Überraschungsmannschaft FK Tosno aus dem Petersburger Umland erwischt. Erst in der vergangenen Saison holte der von geldschweren Baulöwen finanzierte Retortenclub Tosno den russischen Pokal.

All diese Vereine eint, dass sie finanziell schwer abhängig waren - ob nun von privaten Sponsoren, die zugleich Besitzer des Klubs sind, oder von Zuschüssen aus öffentlichen Kassen. Nicht selten floss ein Teil des Geldes in die Taschen korrupter Beamter zurück.

Erst vor wenigen Wochen wurde die Sportministerin der Region Kuban verhaftet. Sie soll dem gleichnamigen Verein illegal Zuschüsse in Höhe von 12 Millionen Euro zugewiesen haben. Fernsehrechte, die nach einer Untersuchung der Beratungsgesellschatft PWC 30 bis 40 Prozent der Einnahmen europäischer Clubs ausmachen, steuern in Russland dagegen im Schnitt nur vier Prozent der Einnahmen bei.