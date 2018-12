Treffen mit Putin Merkel pocht auf freien Schiffsverkehr im Asowschen Meer

Am Rande des G20-Gipfels traf sich Angela Merkel mit Russlands Präsident Putin - und regte diplomatische Gespräche in der Ukraine-Krise an. Auch mit Trump sprach die Kanzlerin über die Rolle Moskaus in dem Konflikt.