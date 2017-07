Merkel zu Klimastreit bei G20-Gipfel "Die Gespräche sind nicht ganz so einfach"

Zwei der wichtigsten Protagonisten des G20-Gipfels sind in Hamburg eingetroffen: US-Präsident Donald Trump landete am Nachmittag, auch Kanzlerin Angela Merkel ist mittlerweile in der Hansestadt. Kurz nach ihrer Ankunft gab sie eine kurze Pressekonferenz. Angesprochen auf eine mögliche Konfrontation von 19 Teilnehmern gegen Trump, gab Merkel sich zurückhaltend: Sie vertrete deutsche und europäische Interessen, als Gastgeberin sei es aber auch ihre Aufgabe, Kompromisse zu finden.

Vor dem offiziellen Start des Gipfels am Freitag treffen sich Merkel und Trump am Donnerstagabend zu einem persönlichen Gespräch im Hotel "Atlantic". (Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem G20-Newsblog). Wesentlicher Streitpunkt des Gipfels ist die Klimaschutzpolitik. Die Kanzlerin zeigte sich vorsichtig optimistisch, eine Einigung erzielen zu können. "Es gibt verschiedene Optionen, die besprochen werden können", sagte sie.

Meinungsverschiedenheiten würden aber klar benannt werden, betonte sie. Die Gespräche seien "nicht ganz so einfach". Trump hatte vor einigen Wochen den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt.

Merkel betonte zudem, dass sie sich nicht in einer Vermittlerrolle zwischen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sehe. Die beiden wollen sich am Freitag am Rande des Gipfels erstmals treffen.

Bei einem Besuch in Polen am Donnerstag sorgte Trump mit Kritik an Russland für Unruhe. So warf er Moskau mit Blick auf den Konflikt in der Ukraine und den Krieg in Syrien "destabilisierendes Verhalten" vor. Dem Nato-Partner Polen will er "Patriot"-Raketen liefern.