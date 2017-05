G20-Gipfel Trump und Putin vereinbaren Treffen in Deutschland

Schon länger wird darüber spekuliert, wann und wo, US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin erstmals aufeinandertreffen könnten. Nun haben die beiden Staatschefs einen gemeinsamen Termin ins Auge gefasst. Am Rande des G20-Gipfels in Hamburg soll das erste Treffen seit Trumps Amtsantritt stattfinden. Das teilte der Kreml mit.

In einem Telefongespräch hatten sich Trump und Putin demnach auf den Termin geeinigt. Der G20-Gipfel findet am 7. und 8. Juli statt. Beide Staatschefs hätten zudem vereinbart, gemeinsam an diplomatischen Fortschritten zur Beilegung des Nordkorea-Konflikts zu arbeiten. Das Gespräch sei sehr konstruktiv gewesen.

In dem Telefonat sei auch die Lage in Syrien erörtert worden, teilten die Präsidialämter in Washington und Moskau übereinstimmend mit. Trump und Putin hätten sich dafür ausgesprochen, sich gemeinsam für ein Ende der Gewalt in Syrien einzusetzen und ihren Kampf gegen muslimische Extremisten zu koordinieren.

Es war das erste Gespräch der beiden Präsidenten seit dem US-Angriff auf einen syrischen Militärstützpunkt Anfang April, auf dem auch russische Soldaten stationiert waren.Der Angriff war ein Vergeltungsschlag gegen den vermeintlichen Giftgaseinsatz gegen syrische Zivilisten durch Einheiten von Machthaber Baschar al-Assad, dem Verbündeten Russlands.

Seit Trumps Amtsantritt im Januar telefonierte der US-Präsident zwei Mal mit Putin. Die Beziehungen der USA und Russlands stehen derzeit unter genauer Beobachtung, nachdem US-Geheimdienste dem Kreml vorgeworfen hatten, mit Hackerangriffen in den US-Wahlkampf eingegriffen zu haben. Das FBI untersucht zur Zeit überdies mögliche Verbindungen zwischen dem Wahlkampfteam Trumps und der russischen Regierung.