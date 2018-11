+++ Newsblog zum G20-Gipfel +++ Macrons Handshake amüsiert Frankreich

G20-Gipfel in Buenos Aires 11/30/18 11:15 AM Andreas Evelt Macron und die Gelben Westen: In der Heimat muss sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron derzeit mit massivem Protest auseinandersetzen, nämlich mit der "Gelbwesten"-Bewegung. Nun sorgt ein Video von seiner Ankunft in Buenos Aires für Spott: Darauf ist zu sehen, wie Macron nach der Landung ausgerechnet von einem Flughafen-Mitarbeiter in gelber Warnweste empfangen wird - dem Zeichen der Protestbewegung gegen seine Politik. Der Staatschef schüttelt dem Mann die Hand. In sozialen Netzwerken sprechen Nutzer daraufhin von einer "Posse", teils sogar von einer "Demütigung". Die "Gelbwesten" fordern unter anderem umfassende Steuersenkungen sowie eine Anhebung von Renten und Mindestlohn. G20-Gipfel in Buenos Aires 11/30/18 10:47 AM Andreas Evelt Merkel nach Flugzeugpanne auf dem Weg nach Buenos Aires: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit erheblicher Verspätung zum G20-Gipfel abgereist. Das Flugzeug der Luftwaffe hatte einen technischen Defekt und musste am Donnerstag am Flughafen Köln-Bonn zwischenlanden. Erst am Freitagmorgen ging es für die Kanzlerin dann nach Madrid, dort nahm sie einen Linienflug nach Buenos Aires. Es ist geplant, dass sie am Abend an einem gemeinsamen Essen der Staats- und Regierungschefs teilnehmen soll. Auf dem Rückflug soll Merkel dann von einer anderen Maschine abgeholt werden. G20-Gipfel in Buenos Aires 11/29/18 10:00 PM Andreas Evelt Trump sagt Treffen mit Putin ab: Eigentlich wollten sich die Präsidenten der USA und Russlands am Rande des G20-Gipfels zusammensetzen. Aber am Vorabend des Gipfelstarts hat Donald Trump dieses Treffen abgesagt. Er begründete den Schritt damit, dass Russland 24 festgenommene ukrainische Matrosen weiterhin nicht freilässt. Am Sonntag war der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Asowschen Meer eskaliert. Moskau vermutet allerdings US-innenpolitische Gründe hinter der Absage. Das sagte eine Sprecherin des Außenministeriums laut russischen Nachrichtenagenturen. Show more Tickaroo Liveblog Software