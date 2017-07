Termine zum Gipfel G20 in Hamburg - was heute passiert

10 Uhr: Tag Zwei des Gipfels für globale Solidarität

Wer die Welt verändern will, aber mit dem G20-Gipfel hadert, für den ist die Hamburger Kulturfabrik Kampnagel der richtige Ort: Dort läuft seit Mittwoch der "Gipfel für globale Solidarität", wo in Form von Workshops und Podien Alternativen zur Politik der G20 diskutiert werden. Zu den Teilnehmern zählt unter anderem die Inderin Vandana Shiva, die Trägerin des alternativen Nobelpreises ist (mehr über Vandana Shiva lesen Sie im Laufe des Tages auf SPIEGEL ONLINE).

Protest gegen die bösen Industriedinos Bayer und Monstanto auf dem alternativen G20-Gipfel #nog20hh pic.twitter.com/Fcj5GHHYEQ — stefan schultz (@stefanmschultz) 5. Juli 2017

11.30 Uhr: Schulz und Gabriel äußern sich zum Gipfel

Kanzlerin Angela Merkel steht dieser Tage qua Amt im Blickpunkt, doch auch Martin Schulz, ihr Herausforderer im Bundestagswahlkampf, buhlt um Aufmerksamkeit: Um 11.30 Uhr äußert er sich mit Außenminister Sigmar Gabriel zu seinen Erwartungen zum Treffen der Spitzenpolitiker. Zuvor hat Martin Schulz in Berlin noch ein Gespräch mit Chinas Präsident Xi Jinping.

13.10 Uhr: Trump spricht in Warschau

Bevor er nach Hamburg reist, ist US-Präsident Donald Trump in Polen zu Gast. In Warschau wird Trump am Donnerstagvormittag seinen polnischen Amtskollegen Andrzej Duda treffen und dann bei einem Gipfel der Drei-Meeres-Initiative, einem Zusammenschluss von zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern, über Sicherheitsfragen diskutieren.

Hauptprogrammpunkt des Besuchs in Polen ist eine öffentliche Ansprache Trumps auf einem zentralen Platz in Warschau, in der er seine Vision der transatlantischen Beziehungen umreißen soll, wie es vorab aus dem Weißen Haus hieß. Sie soll gegen 13.10 Uhr beginnen, 15.000 Zuschauer werden erwartet. Wann Trump danach in Hamburg ankommt, ist nicht genau bekannt.

16 Uhr: Demonstration "Welcome to Hell"

Am Donnerstagnachmittag treffen sich am Hamburger Fischmarkt die Teilnehmer von "Welcome to Hell", einer Demonstration, zu der antikapitalistische und autonome Gruppen aufrufen. Die Behörden rechnen mit bis zu 10.000 Teilnehmern. Die Rede ist von rund 8000 gewaltbereiten Linksautonomen aus dem In- und Ausland, die sich dieser Tage in Hamburg befinden sollen. Ihren Abschluss findet die Demonstration in der Nähe des G20-Veranstaltungsortes, den Messehallen.

18 Uhr: Merkel trifft Donald Trump

Um 18 Uhr trifft die Kanzlerin den Mann, der als ihr wohl schwierigster Verhandlungspartner gilt: Donald Trump ist ab Donnerstag erstmals als US-Präsident in Deutschland. Im Vorgespräch im Hotel Atlantic könnte es um Themen wie Klima, Welthandel, Abschottung und Terrorismus gehen. Es wird damit gerechnet, dass Trump wegen seiner Handels- und Wirtschaftspolitik sowie der kontroversen US-Klimapolitik für Streit beim G20-Treffen sorgen könnte.

Vor dem Treffen mit Trump hat Merkel noch ein Gespräch, das weniger Aufsehen erregt: Um 17 Uhr kommt sie mit Australiens Premierminister Malcolm Turnbull zusammen. In Berlin tritt sie um 12 Uhr auch noch mit dem Premierminister Singapurs, Lee Hsien, vor die Presse.

Im Anschluss: Weitere Treffen Merkels mit Erdogan und Nguyen

Auf Wunsch Ankaras wird sich Merkel im Atlantic nach der Begegnung mit Donald Trump auch noch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammensetzen. Auch dieses Treffen dürfte für sie nicht sehr angenehm werden - zwischen Berlin und Ankara gibt es erhebliche politische Verstimmungen.

Zuletzt hatte die Bundesregierung einen von Erdogan gewünschten öffentlichen Auftritt vor Anhängern während seines Besuches in Deutschland untersagt. Erdogan kritisierte noch am Mittwoch das Redeverbot und fügte hinzu: "Deutschland begeht Selbstmord."

Zusätzlich zu Erdogan trifft Merkel am Donnerstagabend auch noch den vietnamesischen Premierminister Nguyen Xuan Phu - die Reihenfolge ist bislang unbekannt.

18 bzw. 19 Uhr: Weltstars im Stadion und im Livestream

Ganz ohne Gage treten am Abend beim Global Citizen Festival gleich mehrere Superstars gemeinsam in Hamburg auf, darunter Shakira, Herbert Grönemeyer, Pharrell Williams und Coldplay. Das Festival in der Barclaycard Arena steht unter dem Motto "Für Freiheit. Für Gerechtigkeit. Für Alle".

Vor Ort geht es für Ticket-Inhaber um 18 Uhr mit einer Pre-Show los, ab 19 Uhr lässt sich das Event auch im Livestream verfolgen. Organisiert wird das Festival von der zivilgesellschaftlichen Organisation Global Citizen, die sich weltweit gegen Armut und soziale Missstände einsetzt. Berichten zufolge wird auch mancher Staats- und Regierungschef auf der Bühne stehen, etwa Kanadas Premierminister Justin Trudeau.

