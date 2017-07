G20 in Hamburg Trump und Putin treffen und freuen sich

Erstmals seit seinem Amtsantritt als US-Präsident hat sich Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin getroffen. Die beiden sprachen beim G20-Gipfel in Hamburg miteinander.

Das Verhältnis zwischen Russland und den USA ist derzeit so schlecht, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Trump und Putin betonten vor der Presse jedoch beiderseits ihre Hoffnung auf bessere Beziehungen: Er sei hocherfreut, Trump persönlich zu treffen und hoffe, "dass unser Treffen Resultate bringt", sagte Putin zu dem US-Präsidenten. "Telefonate reichen nie aus."

Trump entgegnete: "Ich freue mich auf viele positive Dinge, die für Russland und die USA passieren werden." Es sei eine Ehre, den russischen Präsidenten zu treffen. Putin und er würden über vieles diskutieren - "und ich glaube, es läuft sehr gut", so Trump.

REUTERS US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin

Die Frage eines Journalisten, ob er auch die Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf im vergangenen Jahr gegenüber Putin thematisiere, beantwortete der US-Präsident nicht. Nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten haben russische Hacker versucht, durch den Diebstahl von Daten der Demokratischen Partei die Wahl zu beeinflussen.

Mit Blick auf den Konflikt mit Nordkorea rief Putin dazu auf, die Ruhe zu bewahren. Trump hatte kurz vor dem G20-Gipfel eine scharfe Warnung an Nordkorea gerichtet. Er prüfe eine "ziemlich harte" Antwort auf den jüngsten nordkoreanischen Raketentest, sagte der US-Präsident am Donnerstag bei seinem Besuch in Warschau. Nordkorea hatte am Dienstag verkündet, erfolgreich eine ballistische Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14 getestet zu haben. Pjöngjang sprach von einem "historischen Durchbruch".

Trumps Sohn Donald Jr. beschwerte sich nach der Pressekonferenz seines Vaters über die lauten Kamera-Geräusche der Fotografen. Es sei kaum möglich, zu verstehen, was Trump und Putin sagten, beschwerte er sich via Twitter und fragte: "Wie viele Fotos braucht ihr von derselben Szene?"

Offiziell war das Gespräch in Hamburg das erste Zusammentreffen der beiden Präsidenten. Trump und Putin behaupten beide, sich auch vor dem Einzug des US-Präsidenten in das Weiße Haus nie persönlich getroffen zu haben. Doch es gibt Zweifel an dieser Version, auch wegen einiger Aussagen Trumps. Als US-Moderator David Letterman ihn 2013 fragte, ob er Putin schon einmal getroffen habe, antwortete der Milliardär: "Er ist ein harter Typ. Ich habe ihn einmal getroffen."