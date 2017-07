Erdogans Nazi-Vorwürfe "Ich bereue das überhaupt nicht"

Vor seinem Besuch beim G20-Gipfel in Hamburg hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan keinerlei Bedauern über seine Nazi-Beschimpfungen an die Adresse Deutschlands gezeigt. "Ich bereue das überhaupt nicht", sagte Erdogan dem Kanal France 24 auf eine entsprechende Frage.

Im Frühjahr hatten mehrere Kommunen türkischen Regierungsmitgliedern Auftritte in Deutschland mit Verweis unter anderem auf Brandschutzbestimmungen oder Platzmangel untersagt. Erdogan hatte Deutschland und Kanzlerin Angela Merkel persönlich daraufhin die Anwendung von "Nazi-Methoden" vorgeworfen.

In dem in der Nacht zum Donnerstag ausgestrahlten Fernsehinterview sagte der türkische Staatschef nun: "Dieses Verhalten ist eines, das zur Definition von Nazismus passt, es ist ein Ausdruck von Faschismus." Erdogan betonte, die Definitionen der Begriffe Faschismus und Nazismus seien wichtig: "Ich werfe den deutschen Behörden nicht vor, dass sie faschistisch sind. Ich sage nur, dass es nicht okay ist, solches Verhalten zuzulassen."

Vorwurf der "Nazi-Methoden"

Vor dem am Freitag beginnenden G20-Gipfel hatte die Bundesregierung Erdogan einen von ihm gewünschten Auftritt vor Landsleuten am Rande des Treffens in Hamburg untersagt. Erdogan übte daran scharfe Kritik. Das Verbot sei bezeichnend dafür, wie liberal Deutschland tatsächlich sei, sagte er.

In einem weiteren aktuellen Interview mit der "Zeit" äußerte sich Erdogan ebenfalls zum jüngsten Auftrittsverbot: "Was ist das bitte schön für eine Geisteshaltung?", sagte er darin. "Das ist sehr hässlich. Mir ist so etwas noch nie begegnet. Deutschland begeht Selbstmord. Das ist ein politischer Selbstmord."

Deutschland müsse "diesen Fehler korrigieren", ihn nicht auftreten zu lassen, forderte Erdogan. "Ich meine, es gibt da doch ein Problem, wenn ich meine Gedanken nicht mit meinen Bürgern teilen kann".

Erdogan und Merkel treffen sich vor dem G20-Gipfel bereits am Donnerstagabend in Hamburg.