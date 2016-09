Merkel und Erdogan beim G20-Gipfel: Hello again

Am Rande des G20-Treffens in der ostchinesischen Stadt Hangzhou sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan zusammengetroffen. "Das Gespräch verlief konstruktiv", teilte ein deutscher Regierungssprecher mit. Themen bei dem Treffen zwischen Merkel und Erdogan sollen die deutsch-türkischen Beziehungen, die Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens zu Flüchtlingen sowie "die gemeinsame Sorge um den andauernden syrischen Bürgerkrieg" gewesen sein.

Es war das erste Treffen zwischen Merkel und Erdogan seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei Mitte Juli. Die Lage zwischen den beiden Regierungen ist angespannt: Die türkische Regierung hat es der EU verübelt, dass nach den dramatischen Ereignissen zunächst keine ranghohen Europäer ihre Solidarität mit der Regierung und ihr Mitgefühl für die Getöteten durch persönliche Besuche in dem Land ausgedrückt hatten. Die Europäer wiederum kritisierten Massenverhaftungen und Entlassungen tausender vermeintlicher Regierungsgegner.

Die Türkei hatte am Samstag zugesichert, trotz der Spannungen seit dem Putschversuch am Flüchtlingsabkommen mit der EU festzuhalten. Ankara und die EU hatten im März vereinbart, dass die Türkei alle Flüchtlinge zurücknimmt, die auf den griechischen Ägäis-Inseln eintreffen und deren Asylanträge abgelehnt wurden. Im Gegenzug sagte die EU drei Milliarden Euro zu, außerdem für jeden abgeschobenen Syrer auf legalem Weg einen anderen syrischen Flüchtling aus der Türkei aufzunehmen sowie türkischen Staatsbürgern Visaerleichterungen zu ermöglichen.

EU und Asien geht für Obama vor

Die Zusammenkunft zwischen Merkel und Erdogan war eines von mehreren bilateralen Gesprächen im Vorfeld zum G20-Gipfel, der offiziell erst am Sonntag um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit begonnen hat. Zu einem ersten Treffen kamen auch die neue britische Premierministerin Theresa May und US-Präsident Barack Obama zusammen.

Obama hatte sich stets als erklärter Gegner des EU-Austritts Großbritanniens positioniert. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit May versuchten die beiden aber den Einfluss des Brexit auf die zukünftigen Beziehungen zwischen den beiden Staaten runterzuspielen. Nichtsdestotrotz macht Obama deutlich, dass neue Wirtschaftsvereinbarungen mit Großbritannien erst auf den Weg gebracht werden, wenn die gerade in Verhandlung befindlichen Handelsabkommen mit Europa und Partnern aus dem asiatisch-pazifischen Raum unter Dach und Fach sind.

May hatte ihrerseits schon auf der Reise zum G20-Gipfel schwierige Zeiten für die britische Wirtschaft wegen des EU-Austritts angekündigt. Zwar seien erste Konjunkturdaten seit dem Brexit-Votum besser als erwartet, sagte May am Sonntag. "Aber ich behaupte nicht, dass es eine ruhige Reise wird, vor uns liegen schwierige Zeiten."