Gabriel bei G20-Treffen Außenminister im Millimeter-Modus

Sigmar Gabriel würde wohl noch gerne eine Frage beantworten, aber die Zeit drängt. Der deutsche Außenminister muss zum Essen mit den Kollegen, sein Sprecher weist ihn darauf hin. Gabriel blinzelt in den Pressesaal und sagt: "Obwohl ich nicht so aussehe, als hätte ich es nötig."

Im World-Conference-Center in Bonn, dem Austragungsort des Treffens der Außenminister der G20, wird gelacht. Es ist unüberhörbar und war auch so erwartet worden: In Stil und Tonalität unterscheidet sich Gabriel von seinem Vorgänger. Frank-Walter Steinmeier, der am 18. März als neuer Bundespräsident ins Schloss Bellevue zieht, hätte wohl keinen Witz über sein Äußeres gemacht.

Dass Gabriel direkter ist, wo Steinmeier zurückhaltender formuliert hätte - das ist an sich noch keine neue Erkenntnis. Schon als Bundeswirtschaftsminister suchte er in den vergangenen drei Jahren mitunter das deutliche Wort und handelte sich dafür, wie auf einer Reise in den Iran, Ärger ein. Gabriel - einer der erfahrensten Bundespolitiker - macht gar keinen Hehl daraus, dass manches in seinem neuen Leben wirklich neu für ihn ist. Als ihn eine arabische Journalistin nach seinem Treffen mit dem saudi-arabischen Außenminister fragt, sagt er als erstes: "Es war für mich sehr überraschend, weil er wirklich exzellent Deutsch spricht." Tatsächlich wirkt das zweitägige Treffen in Bonn, an dem 18 Außenminister und zwei Vize-Außenminister teilnehmen, wie eine Art diplomatisches "Speed dating". Manche Kollegen kennt Gabriel zwar aus seiner früheren Minister-Zeit, wie Sergej Lawrow aus Russland. Die Mehrzahl der Außenminister sieht er hier aber zum ersten Mal.

Als Bonn für das G-20-Treffen ausgesucht wurde, konnte niemand ahnen, dass Donald Trump US-Präsident werden würde. Nun wird die Stadt am Rhein, Sitz diverser Uno-Institutionen, zum symbolischen Ort - für internationale Zusammenarbeit, gegen Abschottung und Protektionismus. Gabriel selbst weist auf Bonn als Ort des "Multilateralismus" hin - ein Wink in Richtung USA. Und es fällt nicht nur sein längeres Händeschütteln vor seiner ersten Zusammenkunft mit dem chinesischen Kollegen Wang Yi auf, in seiner anschließenden (schriftlichen) Erklärung heißt es auch, dass Deutschland und China "gerade in diesen stürmischen weltpolitischen Zeiten unsere umfassende strategische Partnerschaft weiter ausbauen wollen."

Wie macht sich Gabriel im Job des Chefdiplomaten?

Viel ist in den vergangenen Wochen darüber geschrieben worden, ob Gabriel für das Amt des Chefdiplomaten überhaupt geeignet sei. Zu impulsiv, zu kurzatmig - das sind einige der Attribute, die der Sozialdemokrat über sich hat lesen müssen. Aber sein Verzicht auf die Kanzlerkandidatur hat die Umfragewerte für die SPD unter Martin Schulz rasant ansteigen lassen. "Deshalb habe ich es ja getan", hat er in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärt. Das Interview, das am ersten Tag des G-20-Treffens erschien, umreißt die Agenda für die kommenden Monate: "Die historische Herausforderung ist, ein neues, ein stärkeres Europa zu schaffen. Sonst werden wir weder von Herrn Trump und Herrn Putin ernst genommen noch von China", lautet ein zentraler Satz.

In Bonn geht Gabriel auf einer Pressekonferenz auf die durch die neue US-Politik angestoßene Debatte über künftige Verteidigungslasten ein. Europa werde sicherlich mehr Verantwortung übernehmen müssen, sagt er, doch dürfe man nicht die Frage der "Sicherheits- und Friedenspolitik auf die Höhe des Verteidigungshaushalts reduzieren."

Gabriel ist Außenminister in einer Zeit, in der die Nachkriegsordnung ins Rutschen zu geraten droht. Nato, EU, Uno, der freie Welthandel - die Säulen, auf denen die internationale Politik der vergangenen Jahrzehnte ruhte, sind in Gefahr. Alle blickten in Bonn daher auf den neuen Mann aus Washington. Auch Rex Tillerson hat hier seinen ersten Auftritt auf der internationalen Bühne. "It's a pleasure", sagt Gabriel zu seinem Gast, und Tillersen setzt ein strahlendes Lächeln auf.

Amtskollege Tillerson ist im Zuhörermodus

Gabriel hat Tillerson vor zwei Wochen als erster Außenminister in Washington besucht, den früheren Ölmanager als pragmatischen Mann kennengelernt. In Bonn reden sie - nach einem Abendessen der G-20-Minister in großer Runde - noch eindreiviertel Stunden miteinander. Es geht um die großen Themen - Syrien, Ukraine, Nato, aber auch um den Welthandel. Den Eindruck, den Gabriel mitnehmen kann: Tillerson ist im "Zuhörermodus", er will mehr über die Ansichten der Verbündeten erfahren. Noch scheint nichts in Stein gemeißelt, Besuche in Washington lohnen sich also, bevor grundlegende Entscheidungen fallen. Tillerson ermuntert die Deutschen, den Minsker Friedensprozess im Normandie-Format (mit Frankreich, Russland und der Ukraine) fortzusetzen. In der großen Runde der Außenminister hat er sich - wenn auch in Nuancen - zum Prinzip des Multilateralismus bekannt, auch das war in Diplomatenkreisen in Bonn zu hören.

Man habe sich gefreut, dass Tillerson nach Bonn gekommen sei und eine "aktive Rolle eingenommen hat", wird Gabriel am Freitag auf der Abschluss-Pressekonferenz sagen. Die Welt brauche die internationale Zusammenarbeit, um Krisen zu bewältigen.

Für die deutsche Außenpolitik ist das Bekenntnis Tillersons zum Minsker Friedensprozess ein erstes positives Signal. Gabriel will die Gespräche zur Befriedigung des Krieges in der Ost-Ukraine, wofür sein Vorgänger und die Mitarbeiter im Auswärtigen Amt seit über zwei Jahren viel Geduld und viel Zeit investierten, fortsetzen. Dass das mitunter frustrierend ist, weiß er. Nach Bonn geht es für ihn am Samstag nach München. Dort wird Gabriel am Rande der Sicherheitskonferenz mit seinen Kollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine über den Konflikt reden. Große Erwartungen hat er nicht. Man werde darüber sprechen, wie "wir den Waffenstillstand tatsächlich durchsetzen können".

In Bonn wird deutlich: Gabriel ist mitten drin in der zähen Millimeterarbeit der Diplomatie.