Maas zu Entzug von G20-Akkreditierungen "Sehr schwerwiegende Vorwürfe"

Seit über einer Woche stehen die Vorwürfe im Raum, dass Journalisten aufgrund teils falscher Daten die Akkreditierung zum G20-Gipfel in Hamburg verwehrt wurde. Nun äußert sich Justizminister Heiko Maas dazu: "Es muss sorgfältig aufgeklärt werden, inwiefern massenhaft rechtswidrig Daten gespeichert wurden", teilte der SPD-Politiker mit.

"Das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe", sagte er weiter. "Ganz klar ist: Unnötig gespeicherte Daten schaffen nicht mehr, sondern weniger Sicherheit. Sie erschweren die Suche nach den wirklich relevanten Informationen." (Mehr zu dem Fall lesen Sie hier.)

Vor etwa zehn Tagen - also etwa sechs Wochen nach dem Gipfel in der Hansestadt - hatten die betroffenen Journalisten nach Darstellung der ARD Auskunft vom BKA erhalten. Demnach basieren die Sicherheitseinschätzungen bei zwei Journalisten zum Teil auf falschen, zum Teil "auf eindeutig rechtswidrigen Einträgen in Verbunddateien".

Über den Berliner Fotojournalisten Florian Boillot sei sowohl in der Datei "politisch motivierte Kriminalität" als auch in der Datei "Gewalttäter links" das Strafdelikt "Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte" gespeichert gewesen. Von diesem Vorwurf sei Boillot allerdings schon im Mai freigesprochen worden. Trotzdem sei der vom Berliner Amtsgericht zweifelsfrei widerlegte Vorwurf die alleinige Grundlage für die Einstufung des Journalisten als Sicherheitsrisiko gewesen.

Beteiligt an Aktionen der Umweltorganisation Robin Wood

Über den Fotografen Chris Grodotzki seien in der Datei "politisch motivierte Kriminalität" vier konkrete Delikte gespeichert. In zwei Fällen gehe es um die Beteiligung an gewaltfreien Aktionen der Umweltorganisation Robin Wood in den Jahren 2007 und 2008. Grodotzki sei damals 18 Jahre alt und noch nicht als Journalist tätig gewesen. Nach Einschätzung des früheren Bundesbeauftragten für den Datenschutz, Peter Schaar, sei eine Speicherung dieser Daten über einen derart langen Zeitraum eindeutig verfassungswidrig.

Grodotzki, der als freier Fotograf im Auftrag von SPIEGEL ONLINE vom G20-Gipfel berichtet hatte, bestätigte den ARD-Bericht. Insgesamt hatten in Hamburg 32 Journalisten ihre Akkreditierung kurzfristig verloren. Tatsächlich entzogen wurde sie neun. Der Grund dafür seien laut Regierungssprecher Steffen Seibert "Sicherheitsbedenken" gewesen. Die Entscheidung darüber sei vom Bundespresseamt gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) und dem Bundesinnenministerium getroffen worden.