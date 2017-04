G7-Außenministertreffen Keine Lösung in Syrien mit Assad an der Macht

Die Außenminister der G7-Staaten (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten) sind sich einig, dass es im Syrienkonflikt keine Lösung bei einem Verbleib von Präsident Baschar al-Assad an der Macht geben kann. Das ist das vorläufige Ergebnis ihres Treffens im italienischen Lucca, wie der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte.

Zuvor hatten sich alle Außenminister gegen eine militärische Eskalation des Konflikts gewandt.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel erklärte: "Alle G7-Staaten wollen keine militärische Eskalation, sondern eine politische Lösung ohne eine weitere Spirale der Gewalt." Dies sei ausdrücklich auch die Haltung von US-Außenminister Rex Tillerson, der mit der Unterstützung der G7 zu Gesprächen mit Assads wichtigstem Verbündeten nach Moskau reise, erklärte Gabriel über den Kurzbotschaftendienst Twitter.

Tillerson sagte laut der Nachrichtenagentur Reuters, es sei klar, dass die Herrschaft der Assad-Familie bald enden werde. Der Angriff der USA in Syrien sei eine direkte Antwort auf den barbarischen Akt des Assad-Regimes gewesen. "Wir hoffen, der Kreml kommt zu der Erkenntnis, dass er sich mit einem unzuverlässigen Partner verbündet hat."

AP Rex Tillerson

In der Nacht zum Freitag hatten die USA in Syrien erstmals Assads Truppen direkt angegriffen. Donald Trump hatte mit dem von ihm angeordneten Schlag auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien mit etwa 80 Toten reagiert.

Gabriel wirbt für Einbindung von Moskau und Teheran

Gabriel warb bei dem Treffen in Lucca noch einmal für eine Einbindung Russlands und Irans in eine politische Lösung für Syrien. "Ohne Moskau und Teheran" werde es keine Lösung geben, schrieb Gabriel.

Russland wertet den Vergeltungsschlag als "Aggression gegen einen souveränen Staat". Die Beziehungen zwischen USA und Russland seien beschädigt, teilte der Kreml mit. Laut des russischen Außenministers Sergej Lawrow, sei Machthaber Assad nicht für den Giftgasangriff verantwortlich.

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte nach den Beratungen, die Regierung in Moskau dürfe in ihrer Syrienpolitik nicht scheinheilig sein und müsse ihre Verantwortung in dem Bürgerkriegsland annehmen. Die Staatengruppe sei einer Meinung, dass Präsident Assad kein Teil der Zukunft Syriens sein dürfe. Entscheidend sei, als ersten Schritt einen Waffenstillstand unter Beobachtung der internationalen Gemeinschaft zustande zu bringen.

An den Gesprächen in Lucca nahmen auch die Außenminister der Türkei, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und Jordaniens teil. US-Außenamtschef Tillerson wollte sich nach Abschluss der Beratungen Richtung Moskau aufmachen.

Das russische Außenministerium hatte zuvor mitgeteilt, Moskau erwarte bei Tillersons Besuch Erklärungen für den US-Angriff auf den syrischen Stützpunkt.