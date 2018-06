Maas kritisiert Trump-Politik "Nichts davon wird die Welt besser, sicherer oder friedlicher machen"

Nein zum Klimavertrag, Kündigung des Iran-Abkommens: US-Präsident Trump nehme bewusst in Kauf, dass sich die Nachteile seiner Politik unmittelbar in Europa auswirkten. Das wirft ihm Außenminister Maas in einem Interview vor.