Helfer kritisieren Untätigkeit der G7 in Flüchtlingskrise "Eine der größten Enttäuschungen des Gipfels"

Entwicklungsorganisationen haben die Staats- und Regierungschefs der sieben reichen Industrienationen in der Flüchtlingskrise scharf kritisiert. Sie werfen den Ländern Untätigkeit vor. "Der Skandal des Gipfels ist, dass die G7-Führer direkt hier nach Sizilien ans Meer kommen, wo 1400 Menschen allein seit Jahresanfang ertrunken sind, und nichts ernsthaft dagegen tun", sagte Edmund Cairns von Oxfam in Taormina auf Sizilien der dpa.

Es müsse mehr Hilfe für Flüchtlinge geben und mehr Unterstützung für Entwicklungsländer, die allein 90 Prozent von ihnen beherbergten. Auch müsse es sichere Wege für Zuwanderer geben. Es sei "eine der größten Enttäuschungen des Gipfels", dass Italien mit seinem Plan für einen geordneten Umgang mit den Flüchtlingen am Widerstand der USA gescheitert sei.

Der Gastgeber habe die Welt daran erinnern wollen, dass Zuwanderer auch Vorteile für die Länder brächten, die sie aufnehmen. "Das scheint völlig vergessen worden zu sein."

"Die Kinder sterben jetzt"

Hilfsorganisationen appellierten ebenfalls eindringlich an die G7, mehr Geld für den aktuellen Kampf gegen Hunger bereitzustellen."Die Kinder sterben jetzt", mahnte Silvia Holten von World Vision. Die großen Industrienationen könnten nicht länger warten. "Es ist ein Desaster."

Die Helfer fordern, dass der Uno-Appell für den Kampf gegen die Hungersnöte in Höhe von 6,9 Milliarden US-Dollar auch erfüllt wird. Bisher liegen nur Zusagen über 30 Prozent vor.

Am letzten Tag des Gipfels trafen sich die sieben großen Industrienationen mit Vertretern aus Äthiopien, Kenia, Niger, Nigeria, Tunesien und Guinea, um über die Flüchtlingskrise und Hungersnöte in Afrika zu sprechen.

Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni forderte, auf dem anstehenden G20-Gipfel in Hamburg die Beziehungen mit Afrika ins Zentrum stellen. Es sei wichtig, daran zu erinnern, dass das Treffen der 20 großen Industrie- und Schwellenländer in Deutschland "eine Linie der Kontinuität" hinsichtlich der Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten darstelle, sagte Gentiloni. Man brauche Entwicklungen und Investitionen in Afrika.

Italien ist von der Migration aus Afrika besonders betroffen und hat bei der G7-Präsidentschaft auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten hingewiesen. Der G20-Gipfel in Hamburg findet am 7. und 8. Juli statt.

Trump hört nicht zu

US-Präsident Donald Trump hatte offenbar kein Interesse daran, Gentilonis Ausführungen zu folgen. Während der Ansprache des Gastgebers trug Trump keine Kopfhörer für eine Simultanübersetzung. Gentiloni sprach auf Italienisch.

Trump war schon mit einer satten Verspätung zu der Sitzung erschienen. Eigentlich wollte Gentiloni bei dem Spitzentreffen eine gemeinsame Erklärung zu den positiven Aspekten der Zuwanderung und einer besseren Bewältigung der Flüchtlingskrise verabschieden. Aber die US-Unterhändler blockierten das Vorhaben.