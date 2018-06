G7-Gipfel in Kanada Viele Worte, wenig Konsens

Um 8 Uhr Ortszeit sollte das Arbeitsfrühstück zum Thema Gleichheit der Geschlechter beim G7-Gipfel im ostkanadischen La Malbaie beginnen. Alle Teilnehmer hatten sich rechtzeitig eingefunden - nur einer fehlte: Donald Trump. Sein Stuhl zwischen IWF-Direktorin Christine Lagarde und der kanadischen General-Leutnantin Christine Whitecross blieb leer. Fünf Minuten lang, zehn Minuten lang.

Justin Tang/The Canadian Press/AP/dpa Lagarde und Merkel warten auf Trump

Dann begann Gastgeber Justin Trudeau mit seinem Eröffnungsvortrag - ohne auf den "Nachzügler" zu warten, wie er Trump nannte. Schließlich traf der US-Präsident mit 17 Minuten Verspätung im Sitzungssaal ein. Die Mienen von Lagarde und Bundeskanzlerin Angela Merkel verrieten, was sie von Trumps Auftritt hielten. Schon am Vortag war der US-Präsident mit Verspätung beim Gipfel in der kanadischen Provinz Québec eingetroffen.

DPA Trump trifft verspätet ein

Nach Informationen des US-Nachrichtensenders MSNBC begründete die US-Delegation Trumps verspätetes Erscheinen damit, dass der Präsident mit Beratern am Abschlussdokument des G7-Gipfels gearbeitet hätte. Tatsächlich war viele Stunden vor Ende des Treffens unklar, ob es überhaupt eine gemeinsame Erklärung geben wird. Merkel hatte schon am Freitagabend auf die Möglichkeit eines Scheiterns hingewiesen. Am Samstag sagte die Kanzlerin zunächst: "Nach menschlichem Ermessen" werde es ein gemeinsames Papier geben. Auch die französische Delegation zeigte sich zuversichtlich: Eine gemeinsame Abschlusserklärung sei "wahrscheinlich", hieß es aus dem Umfeld von Emmanuel Macron. Diese Worte zeigen, wie uneins sich die Staatenlenker der Wirtschaftsmächte bei diesem Treffen waren - und wie wenig sie sich angenähert haben.

Zweiter Tag des #G7-Gipfels in Kanada: Beratungen am Rande der offiziellen Tagesordnung #G7Charlevoix pic.twitter.com/5GiGF6zTHr — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 9, 2018

Besonders im Handelsstreit traten die Gegensätze unversöhnlich aufeinander: Trump verteidigte seine Zusatzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte und warf anderen G7-Mitgliedern wie Deutschland hohe Handelsüberschüsse vor. "Wir sind das Sparschwein, das jeder plündert, und das hört jetzt auf", sagte Trump.

Eine Annäherung im Handelskonflikt war nicht erkennbar. Das Beste wäre, wenn es gar keine Zölle und auch keine Subventionen gäbe, sagte der US-Präsident in seinem Statement vor der Abreise. Damit widersprach er seiner bisherigen auf Abschottung abzielenden Handelspolitik wieder einmal komplett.

In seiner Erklärung wischte Trump die offenkundigen Differenzen beiseite: Der Gipfel sei "ausgesprochen erfolgreich" verlaufen. Das Verhältnis zu den anderen sechs bewertete der US-Präsident mit der Bestnote 10 auf einer Skala von 1 bis 10. "Das heißt aber nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was sie tun".

Auch über Trumps Vorstoß, Russland wieder in die Gruppe der großen Industrienationen aufzunehmen, gab es keine Einigung. Italiens neuer Regierungschef Giuseppe Conti hatte nur anfangs Sympathien für die Idee geäußert, ohne sich dann aber hinter Trump zu stellen. Die G7-Partner erwarten erst Fortschritte im Friedensprozess für die Ukraine. Russland war 2014 nach der Annexion der Halbinsel Krim aus dem Kreis der G8 verstoßen worden. In seinem Abschlussstatement bekräftigte Trump erneut: "Ich glaube, die G8 ist eine bedeutendere Gruppe als die G7."

Der russische Außenminister Sergej Lawrow reagierte verhalten auf Trumps Initiative. Moskau habe niemanden um die Wiederaufnahme in die G8-Runde gebeten, sagte er. Außerdem gebe es andere Gesprächsrunden, an denen Russland mitarbeite. Lawrow betonte, er halte die G20 für das vielversprechendste Format für die Zukunft.

Lediglich der Atomkonflikt mit Nordkorea schien das einzige Thema zu sein, bei dem sich die G7-Partner einig waren. Nach Angaben von Diplomaten unterstützten alle Partner die von Trump und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe vorgestellten Bemühungen für eine unumkehrbare, atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel und stärkten Trump damit den Rücken. Der US-Präsident reist am Samstag vorzeitig direkt von Kanada nach Singapur, wo er am Dienstag mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu einem historischen Gipfel zusammentreffen wird. Er selbst sprach in La Malbaie von einer "Mission des Friedens", zu der er aufbreche. Trumps frühere Abreise aus Kanada wird allgemein als ein Zeichen der Missachtung der G7 gewertet.