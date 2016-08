Gabun: Tote bei Protesten nach Wiederwahl von Staatschef

Gabuns Staatschef Ali Bongo hat sich nach der Präsidentschaftswahl zum Sieger ausrufen lassen. Doch die Opposition in dem zentralafrikanischen Staat will das Ergebnis nicht hinnehmen: Es kam zu schweren Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften.

Anhänger der Opposition drangen am Mittwochabend in den Hof des Parlaments ein und legten dort Feuer. Bei einem Angriff der Streitkräfte auf die Parteizentrale der Opposition wurden in der Nacht zum Donnerstag mindestens zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt, wie Oppositionsführer Jean Ping sagte.

Die Unruhen hatten kurz nach der Verkündung des hauchdünnen Wahlsiegs des 57-jährigen Bongo begonnen. Nach offiziellen Angaben gewann Bongo die Präsidentschaftswahl mit einem Vorsprung von nur einigen Tausend Stimmen. Damit wird sich die bislang 49 Jahre lange Herrschaft seiner Familie über das ölreiche Land ins sechste Jahrzehnt hinein verlängern.

DPA Gabuns Staatschef Bongo

Bongo hatte nach dem Wahlsieg erklärt, er wolle die "politische Vielfalt des Landes respektieren." Die Opposition in Gabun hingegen sprach angesichts der um einen Tag verzögerten Bekanntgabe der Ergebnisse von Wahlbetrug. Bongo gewann laut Wahlkommission 49,8 Prozent der Stimmen, der Oppositionskandidat Jean Ping kam auf 48,2 Prozent. Die EU-Wahlbeobachter und das US-Außenministerium forderten eine Bekanntgabe der Ergebnisse aller Wahllokale, um Transparenz und Vertrauen in das Ergebnis herzustellen.

Die frühere Kolonialmacht Frankreich forderte ein rasches Ende der Gewalt. "Die Konfrontation muss so schnell wie möglich enden, und die Sicherheit von Menschen muss gewährleistet sein", erklärte Außenminister Jean-Marc Ayrault am Donnerstag in Paris. Auch die USA zeigten sich besorgt. "Wir fordern alle Sicherheitskräfte auf, sowohl zurückhaltend als auch mit Respekt für die Menschenrechte der Bürger von Gabun zu handeln", erklärte das Außenministerium in Washington.