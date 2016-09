Gabun Opposition ficht Wahlsieg von Präsident Bongo an

Nach der umstrittenen Wiederwahl von Gabuns Präsidenten Ali Bongo Ondimba hat Oppositionsführer Jean Ping das Verfassungsgericht des westafrikanischen Landes angerufen. Das berichtete der französische Auslandsradiosender RFI am Donnerstagabend.

Die Opposition fordert demnach eine Neuauszählung der Stimmen. Dafür hatten sich auch Frankreich und Vertreter der Afrikanischen Union ausgesprochen. Nach den Wahlen am 27. August war es zu schweren Ausschreitungen in dem zentralafrikanischen Land gekommen. Am dritten Tag der Krawalle legten aufgebrachte Demonstranten im Hof des Parlaments in der Hauptstadt Libreville Feuer. Ein Bild, das Präsident Bongo am 1. September auf Twitter teilte, zeigt ein vollständig ausgebranntes Plenum.

Ceux qui aspirent à diriger notre Pays commencent par en briser un symbole : la Maison du Peuple, notre Parlement. pic.twitter.com/cbQw7COcxP — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) 1. September 2016

Bongo hatte die Präsidentschaftswahl nach offiziellen Angaben mit einem hauchdünnen Vorsprung für sich entschieden. Er erhielt 49,8 Prozent der Stimmen, sein Hauptgegner Ping 48,2 Prozent. Bongos Familie ist in dem Land seit fast 50 Jahren an der Macht.

Gabun zählt aufgrund großer Ölvorkommen zu den wirtschaftlich stärksten Ländern Afrikas. Dennoch lebt ein Drittel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, jeder Fünfte ist arbeitslos. Knapp die Hälfte der 1,7 Millionen Einwohner lebt in der Hauptstadt an der Atlantikküste.