Letzter Vermittlungsversuch Militärintervention in Gambia unterbrochen

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) hat ihre Militärintervention in Gambia für einen letzten Vermittlungsversuch unterbrochen. Der Präsident Guineas, Alpha Condé, werde bis Freitagmittag in Banjul eine politische Lösung für den Machtkampf um die Präsidentschaft in dem westafrikanischen Land suchen, sagte Ecowas-Kommissionspräsident Marcel Alain de Souza.

Wenn der abgewählte Machthaber Yahya Jammeh "bis zum Mittag" nicht einwillige, an Condés Seite Gambia zu verlassen, würden die Ecowas-Truppen die Intervention fortsetzen, sagte de Souza. Am Donnerstag hatten senegalesische Truppen die Grenze zu Gambia überschritten, um den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh zur Machtübergabe an seinen Nachfolger Adama Barrow zu bewegen.

Der seit 22 Jahren mit harter Hand regierende Jammeh hatte seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl Anfang Dezember zunächst eingestanden. Eine Woche später verlangte er aber plötzlich eine Wiederholung und reichte beim Obersten Gericht eine Klage gegen das Ergebnis ein. Seitdem weigert er sich, seinen Posten zu räumen.

Parallel zu dem Einmarsch hatte der Uno-Sicherheitsrat seine Zustimmung für ein Eingreifen der Ecowas gegeben. Wenige Stunden zuvor hatte der von der Ecowas unterstützte Wahlsieger Barrow in der gambischen Botschaft in Senegals Hauptstadt Dakar seinen Amtseid als Präsident abgelegt.

Augenzeugen in der Grenzstadt Karang berichteten von langen Kolonnen von Militärfahrzeugen mit schwerbewaffneten Soldaten. Neben dem Senegal hatten auch Nigeria und Ghana Soldaten für den Einsatz bereitgestellt. Stunden zuvor hatten nach Berichten afrikanischer Medien mehrere Aufklärungsflugzeuge der nigerianischen Luftwaffe die Grenzregion sowie die Lage in der gambischen Hauptstadt Banjul ausgekundschaftet.

Vor Barrows offizieller Amtsübernahme hatten sich Polizeichef Ousman Sonko und Generalstabschef Ousman Badgie darauf verständigt, keine Befehle mehr von Jammeh anzunehmen, wie ein ranghoher gambischer Geheimdienstmitarbeiter erklärte. Sie seien nur noch dem neuen Präsidenten verpflichtet. Die Gesamtstärke der gambischen Streitkräfte liegt zwischen 800 bis 1000 Soldaten. Jammeh hatte zuletzt den Notstand ausgerufen, um im Amt zu bleiben.

Die frühere britische Kolonie Gambia gehört nach einem Uno-Index zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Neben der Landwirtschaft ist in dem Staat mit etwa zwei Millionen Einwohnern der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Europäische Reiseveranstalter hatten am Mittwoch damit begonnen, Strandurlauber in ihre Heimatländer zurückzubringen.