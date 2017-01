Gambias Diktator Jammeh Allein gegen Westafrika

Gambia feiert. Und Gambia fürchtet sich. In dem kleinen westafrikanischen Land hofften zum Jahreswechsel viele Bürger, ihren Langzeitherrscher Yahya Jammeh bald los zu sein. In den Jubel mischte sich aber auch Sorge: Was, wenn Jammeh ernst macht und doch nicht geht?

Anfang Dezember hatten die Gambier bei der Wahl mit klarer Mehrheit den Geschäftsmann Adama Barrow zu ihrem neuen Staatschef bestimmt und damit 22 Jahre Willkürherrschaft unter Jammeh beendet. Ein Fest der Demokratie, so sah es zunächst aus - denn zur allgemeinen Verblüffung erkannte der Autokrat seine Niederlage schnell an.

Sieben Tage danach änderte der Herrscher seine Meinung: Es habe Unregelmäßigkeiten gegeben, er lehne das Ergebnis ab. Sicherheitskräfte stapelten in der Hauptstadt Banjul Sandsäcke zu Barrikaden.

So steht Gambia in diesen ersten Januartagen vor der Frage: Wird 2017 ein Jahr der Hoffnung, wie der designierte Präsident Barrow in seiner Neujahrsansprache meinte? Oder doch noch ein Beispiel dafür, wie ein Diktator ein missliebiges Wahlergebnis dreist ignoriert?

In den Nächten um Neujahr kursierten Berichte von Menschen, die festgenommen wurden, weil sie T-Shirts mit der Aufschrift #GambiaHasDecided trugen, frei übersetzt: Gambia hat sich entschieden. Am Montag schlossen Sicherheitskräfte drei Radiosender. Das sind Indizien dafür, dass Armee und Polizei weiter zum Machthaber Jammeh halten.

Allerdings kursiert auch ein anderes Bild, auf dem ein Soldat demonstrativ mit dem designierten Präsidenten Barrow posiert. Und schon kurz nach der Wahl berichtete die "New York Times", mehrere hochrangige Militärs und Polizisten befürworteten die Machtübergabe an Barrow.

Außerdem hat Jammeh eine große Zahl von Mächtigen aus den Nachbarländern gegen sich: Ende Dezember erklärte die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas, sollte Jammeh das Wahlergebnis missachten und nicht am 19. Januar abtreten, behalte man sich ein militärisches Eingreifen vor. In seiner Neujahrsansprache nannte Jammeh diese Drohung eine "Kriegserklärung".

Als Ecowas-Vorsitzender pochte Nigerias Präsident Mohammadu Buhari darauf, dass die Machtübergabe in Gambia verfassungsgemäß und in Übereinstimmung mit dem Wahlergebnis erfolgen solle.

In der Region war Gambia bislang eine diktatorisch regierte Insel umgeben von demokratischen Ländern. Seit 2010 gab es Machtwechsel durch Wahlen in den Ecowas-Staaten Guinea, Niger, im Senegal, in Mail, in Guineau Bissau, Nigeria und zuletzt in Benin.

Kleine Diktatur inmitten von Demokratien

1994 putschte sich der damals junge Soldat Jammeh an die Macht, in den folgenden gut zwei Jahrzehnten setzte er auf Repression: Die Gambier zitterten vor seinem Sicherheitsapparat, Oppositionelle verschwanden, der Führer einer großen Oppositionspartei starb in Untersuchungshaft.

Wirtschaftlich leidet das Zwei-Millionen-Einwohner-Land am Atlantik, das ringsum vom Senegal umschlossen ist und vor allem Erdnussanbau betreibt. Es hat die zweithöchste Arbeitslosenquote des Kontinents, aus keinem Land fliehen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mehr Menschen in Richtung Europa. Jammeh müsste wissen, dass sein Land einem geschlossenen Block der Ecowas militärisch nicht gewachsen ist.

Jammeh bliebe wohl nur der Gang ins Exil. Die Opposition in seiner Heimat möchte ihn lieber vor Gericht sehen: Bereits kurz nach ihrem Wahlsieg verlangte sie Jammehs Verhaftung und eine Anklage. Sein Plan, sich auf seinen Landsitz zurückzuziehen, wurde ihm als Vorbereitung seiner Flucht ausgelegt.

Nachdem er 22 Jahre lang gewütet hat, dürfte ihm klar sein, wer im überschaubaren Gambia warum auf Rache sinnt. Erst im vergangenen Jahr hatte Gambia seinen Austritt beim Internationalen Strafgerichtshof verkündet. Ein Anzeichen dafür, dass Jammeh nicht daran interessiert ist, sich für seine Gewaltherrschaft zu rechtfertigen.