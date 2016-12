Machtwechsel nach 22 Jahren Gambia will Langzeitherrscher Jammeh vor Gericht stellen

Der Wahlsieg kam überraschend und markiert den ersten demokratischen Machtwechsel in der Geschichte des Landes: Als Gambias Langzeitpräsident Yahya Jammeh am Freitag seine Niederlage gegen Adama Barrow einräumte, brachen in der Hauptstadt Banjul spontane Jubelfeiern aus.

Jetzt hat die künftige Regierung angekündigt, den scheidenden Staatschef Jammeh vor Gericht stellen zu wollen. Das berichtet der britische "Guardian". Jammeh hatte in seiner 22-jährigen Amtszeit politische Gegner mit Gewalt verfolgt und inhaftieren lassen.

Nach Jammehs Niederlage kam Anfang der Woche der Oppositionspolitiker Ousainou Darboe überraschend aus dem Gefängnis frei. Mit ihm verließen 18 weitere Mitglieder der United Democratic Party des künftigen Präsidenten Barrow ihre Zellen. Der hatte versprochen, alle politischen Gefangenen freizulassen und Exilanten aufgefordert, in das kleine westafrikanische Land zurückzukehren.

Setzt sich der scheidenden Präsident ins Ausland ab?

Neben diesen prominenteren Fällen soll es hunderte Opfer von willkürlichen Verhaftungen geben, von denen aber jede Spur fehlt. Während der mehr als zwei Jahrzehnte dauernden Herrschaft Jammehs sei Gambia ein "Land beherrscht von Angst" gewesen, sagte eine Amnesty-International-Mitarbeiterin in Hauptstadt. Das Wohlverhalten der Bürger sei mit dem Gefühl ständiger Bedrohung erreicht worden.

Bei der Wahl am 1. Dezember hatte Barrow gut 45 Prozent der Stimmen erhalten, Amtsinhaber Jammeh 37 Prozent. Jammeh hatte die Niederlage eingestanden und erklärt, er werde sich auf seine Farm zurückziehen. Trotz der Euphorie über den Wahlsieg fürchten Oppositionelle nun, Jammeh könnte auf seinem Landsitz Waffen horten und sich mit Getreuen gewaltsam zurück an die Macht putschen.

Andere erwarten, dass sich Jammeh ins Ausland absetzen könnte. Die in Gambia bekannte Politikerin und Mitbegründerin der Koalition gegen Machthaber Jammeh, Fatoumata Jallow-Tambajang, sagte über die Pläne des scheidenden Präsidenten: "Er kann nicht gehen. Wenn er geht, wird er uns entwischen."