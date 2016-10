Gesichter Amerikas Der Trump-Hipster

Als mir Gavin zum ersten Mal auffiel, da schien alles noch harmlos und unschuldig. Donald Trump hatte gerade erst ein paar Vorwahlen gewonnen, manche lachten über ihn oder fühlten sich zumindest unterhalten, es würde ja eh früh genug vorbei sein, da erschien in einem hip aussehenden Webmagazin ein Interview. Die Seite hieß "Taki's Magazine" und warb mit der Unterzeile "Cocktails, Countesses & Mental Caviar" (Cocktails, Gräfinnen & seelischer Kaviar). Das Interview, das dort zu lesen stand, war zu jener Zeit, Mai 2016, dasjenige, das jeder Journalist und Blogger, einschließlich mir, bekommen wollte: Mit Jesse Hughes, dem Sänger und Gitarristen der Eagles of Death Metal, der ein paar Monate zuvor mit seiner Band im Pariser Bataclan auf der Bühne gestanden hatte, als islamistische Terroristen dort 90 Menschen erschossen.

Hughes hatte bis dahin erst ein Video-Interview gegeben, zusammen mit anderen Bandmitgliedern, und zwar dem Chefredakteur von "Vice" Shane Smith. Hughes hatte in dem Interview emotional instabil gewirkt, instabiler als die anderen aus der Band.

In dem Schriftinterview im "Taki's Magazine" nun wirkte er nicht mehr emotional, sondern hasserfüllt. Das lag, wie bei genauerem Lesen schnell ersichtlich wurde, aber vor allem an den Fragen, die Hughes die Vorlagen zu antimuslimischen, rassistischen, chauvinistischen und generell hasserfüllten Aussagen lieferten. Obwohl die Eagles of Death Metal so aussehen und klingen, als hätte sie ihre Wurzeln in der linken Gegenkultur, kommen sie aus einer habituell reaktionären Cowboy-Punk-Szene in der Wüstengegend östlich von Los Angeles. Die Fragen stammten von Gavin McInnes. Es waren fast alles Suggestivfragen. Fast jede von ihnen unterstellte eine Welt, in der eine Kultur der Politischen Korrektheit den Westen zwang, sich wehrlos einer islamistischen Bedrohung zu ergeben. Dann fiel mir ein, woher ich den Interviewer kannte. Ich nahm mir vor, mich mit ihm zu treffen.

