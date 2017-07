Palästinenser Wie Abbas sein eigenes Volk missbraucht

Samia al Hatati sitzt mit müden Augen auf einer Bank in der Krebsstation im Rantisi-Krankenhaus in Gaza-Stadt. "Ich brauche diese Tabletten", sagt Hatati, 48, Hausfrau, Mutter von vier Jungen und vier Mädchen. Sie schluckt die Tränen herunter.

Hatati hatte Brustkrebs, wurde operiert. Doch seit Monaten kann sie ihre Nachfolgebehandlung nicht fortsetzen. Sie will die Hoffnung nicht aufgeben. Deshalb ist sie alle zwei Wochen hier, wartet oft stundenlang, gemeinsam mit Hunderten anderen Kranken - nur um immer die gleiche Antwort zu hören: "Es tut uns leid, wir können ihnen nicht helfen. Wir haben keine Medikamente mehr."

Die Regale und Schränke in der Apotheke des Krankenhauses stehen leer. Nicht nur hier sieht es so aus, sondern im gesamten Gazastreifen. Schon rund drei Monaten kommen kaum mehr Lieferungen mit Medikamenten hier an. Seit der Machtkampf zwischen der islamistischen Hamas, die in Gaza regiert, und der Palästinensischen Autonomiebehörde eskaliert ist, leidet vor allem die Bevölkerung.

Es ist ein erbittert geführter Streit, in dem Palästinenser gegen Palästinenser stehen

