Nahost-Konflikt Ägypten lässt Hunderte Palästinenser die Grenze passieren

Gaza-Stadt/Rafah - Rund 630 Palästinenser sind am Sonntag vom Gaza-Streifen aus über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten ausgereist. Nach palästinensischen Angaben waren darunter zahlreiche Kranke, die eine medizinische Behandlung benötigen. In der Gegenrichtung seien 378 Bewohner des Gaza-Streifens nach Hause zurückgekehrt, teilte die palästinensische Kommission für Grenzkontrollposten mit.

Ägypten hatte am Sonntag erstmals seit fast zwei Monaten die Grenze für Palästinenser aus dem Gaza-Streifen geöffnet. Der Übergang Rafah werde für zwei Tage passierbar sein, unter anderem um schwer kranken Palästinensern eine medizinische Behandlung in Ägypten zu ermöglichen, erklärte ein Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza-Stadt.

Die ägyptische Nachrichtenagentur Mena meldete, dass Ägypten im Zuge der Grenzöffnung 52 Palästinenser in den Gaza-Streifen abgeschoben habe, die sich in Ägypten illegal niedergelassen hätten. Am Montag sollen Studenten, die im Ausland studieren, die Grenze überqueren dürfen.

Luftangriff auf den Gaza-Streifen

Rafah ist der einzige Grenzübergang in den Gaza-Streifen, der nicht von Israel kontrolliert wird. Der Übergang zwischen der Sinai-Halbinsel und dem verarmten Palästinensergebiet war Ende Oktober geschlossen worden, nachdem muslimische Extremisten unweit der Grenze 33 ägyptische Sicherheitskräfte getötet hatten. Seitdem war die Grenze zweimal kurz geöffnet worden - allerdings nur für Palästinenser, die aus Ägypten in den Gaza-Streifen zurückkehren wollten.

Der Gaza-Streifen wird von der Hamas kontrolliert, die dort derzeit regiert. Die radikalislamische Bewegung hat enge Verbindungen zur islamistischen Muslimbruderschaft, die für Anschläge auf Sicherheitskräfte in Ägypten verantwortlich gemacht wird. Die Beziehungen zwischen der Hamas und der neuen ägyptischen Regierung sind nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohamed Morsi gespannt.

Die Sicherheitslage im Gaza-Streifen ist derzeit angespannt: Am Wochenende hatte die israelische Armee erstmals seit dem Militärkonflikt im Sommer wieder Angriffe auf den Gaza-Streifen geflogen. Die Luftwaffe griff in der Nacht zum Samstag Ziele im Süden des Palästinensergebiets an, dabei wurde offenbar niemand verletzt. Das israelische Militär erklärte, ein Ziel der Hamas angegriffen zu haben. Dies sei eine Reaktion auf einen Raketenangriff auf Israel am Freitag, für den die Hamas "verantwortlich und haftbar" sei.