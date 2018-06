Gazastreifen Uno verurteilt Israel für Gewalt an Palästinensern

Die Uno-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit Israel für jüngste Gewalt im Gazastreifen verurteilt. 120 Länder stimmten am Mittwoch für die von arabischen Staaten gestützte Resolution. Acht Länder stimmten dagegen, es gab 45 Enthaltungen.

AFP Israels Botschafter Danny Danon

Die USA scheiterten zugleich mit einem Antrag, mit dem die radikalislamische Hamas für die Gewalt verurteilt werden sollte. Für eine Annahme wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig gewesen.

Am 14. Mai, dem 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels, hatten die USA in ihrem vormaligen Konsulat in Jerusalem ihre neue Botschaft eröffnet. Im Gazastreifen kam es parallel zu gewaltsamen Protesten, bei denen palästinensischen Angaben zufolge rund 60 Menschen getötet wurden. Mehr als 2700 Palästinenser seien verletzt worden, mehr als 1370 von ihnen durch Schüsse, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. 130 seien in kritischem Zustand. Es war der blutigste Tag des Auseinandersetzung seit 2014.