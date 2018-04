Konflikt an Grenze zu Israel Ein Toter bei erneuten Gaza-Protesten

Bei massiven Protesten an der Grenze zu Israel ist im Gazastreifen ein Palästinenser getötet worden. Der 29-Jährige sei bei Konfrontationen nahe Chan Junis im Süden des Palästinensergebiets erschossen worden, teilte ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums mit. Rund 40 weitere Palästinenser wurden den Angaben zufolge verletzt, fünf davon lebensgefährlich.

Tausende Palästinenser waren nach Angaben der israelischen Armee an Ausschreitungen entlang der Grenze beteiligt. Viele verbrannten Autoreifen und schleuderten Steine in Richtung Israel. An mehreren Orten versperrte dichter Rauch die Sicht. Israels Armee wirft der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, sie wolle im Schutz der Rauchschwaden Anschläge an der Grenze verüben.

Israel warnte vor schweren Umwelt- und Gesundheitsschäden durch die Aktion. Beim Verbrennen von Autoreifen werden Schadstoffe freigesetzt.

23 Todesopfer in einer Woche

Die radikalislamische Hamas hatte vor einer Woche den "Marsch der Rückkehr" gestartet, insgesamt sollen die Proteste sechs Wochen andauern. Es ist bereits jetzt der schlimmste Ausbruch von Gewalt seit 2014, bislang gab es 23 Todesopfer. Allein am Karfreitag waren bei Konfrontationen 18 Palästinenser getötet worden, zwei starben später an ihren Verletzungen. Zwei weitere wurden bei Vorfällen im Grenzbereich am Dienstag und am Donnerstag getötet, ein weiterer am Freitag.

Israelische Soldaten schossen nach Armeeangaben gezielt auf palästinensische Rädelsführer. Die meisten der Getöteten waren nach israelischen Angaben militante Palästinenser.

Die Bundesregierung zeigte sich angesichts der Unruhen besorgt über möglicherweise gezielte Schüsse der israelischen Armee auf Palästinenser. Alle Maßnahmen zur Verteidigung von Israels Sicherheitsinteressen müssten "verhältnismäßig" sein, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes: "Demonstranten dürfen nicht beschossen werden", betonte er. Ebenso dürfe auf palästinensischer Seite das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest nicht missbraucht werden.

Anlass der Proteste ist der 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser sehen sie als Katastrophe an, weil im Zuge des israelischen Unabhängigkeitskrieges im Jahr 1948 Hunderttausende Palästinenser fliehen mussten oder vertrieben wurden. Sie pochen auf ein "Recht auf Rückkehr". Israel lehnt dies ab.