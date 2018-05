Die israelische Luftwaffe hat im Gazastreifen in der Nacht zu Sonntag und am Sonntag Stellungen der radikalislamischen Hamas im Süden angegriffen. Dabei sollen mindestens zwei Palästinenser getötet und mehrere verletzt worden sein. Ein Sprecher des örtlichen Gesundheitsministeriums teilte mit, ein Gebiet in der Nähe von Chan Junis sei beschossen worden.

Laut der israelischen Armee sei ein militärischer Aussichtsposten das Ziel des Angriffs gewesen. Es handele sich um eine Reaktion auf die Explosion eines von Palästinensern gelegten Sprengsatzes an der Grenze. Durch diesen sei aber niemand verletzt worden.

No injuries to IDF soldiers were reported. In response, an IDF tank targeted a military observation post in the southern Gaza Strip a short while ago pic.twitter.com/SREctSfA5l — IDF (@IDFSpokesperson) 27. Mai 2018

Zuvor hatten vier palästinensische Jugendliche am frühen Samstagmorgen den Grenzzaun zu Israel durchschnitten und einen israelischen Soldaten angegriffen. Darüber hinaus war Berichten zufolge ein an einem Lenkdrachen befestigter Brandsatz vom Gazastreifen nach Israel gesteuert worden, durch den ein Feuer in einem Wald ausgelöst wurde.

Schwere Konfrontationen

Die Spannungen an der Grenze sind seit dem 30. März stark gestiegen. An diesem Tag begannen die Palästinenser Proteste, bekannt unter dem Namen "Marsch der Rückkehr". Sie fordern Zugang in das heutige israelische Staatsgebiet, das von ihnen beansprucht wird. Israel lehnt diesen Anspruch ab.

Die israelische Regierung wirft der radikalislamischen Hamas vor, die Demonstrationen organisiert zu haben. Die Hamas benutze Zivilisten als menschliche Schutzschilde und bringe Minderjährige wissentlich in Gefahr, hieß es. Die Soldaten würden die Grenze gegen die islamistischen Kämpfer verteidigen. Auf die Proteste reagiert der Staat mit Härte. Mittlerweile wurden mehr als 120 Palästinenser dabei getötet und mehr als 13.000 verletzt.

20-jähriger Soldat im Westjordanland getötet

Die israelische Armee hatte am Samstag mitgeteilt, ein 20-jähriger Soldat sei an Verletzungen gestorben, die er bei einer Razzia im Westjordanland erlitten hatte. Das Mitglied einer Eliteeinheit war bei dem Einsatz in einem Flüchtlingslager bei Ramallah von einem "schweren Objekt" getroffen worden. Nach Medienberichten handelte es sich um eine Marmorplatte, die ein Palästinenser ihm aus dem dritten Stock auf den Kopf geworfen hatte.

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu drückte "tiefes Bedauern" über den Tod des Soldaten aus. Die Armee sucht weiter nach dem Tatverdächtigen.