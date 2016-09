"Schlimmster Zoo der Welt" in Gaza Friedhof der Käfigtiere

"Ich habe drei Kriege erlebt. Aber nichts war härter, als mich von diesen Tieren zu verabschieden": Muhammad Owaida sagt SPIEGEL ONLINE diesen Satz aus seinem Büro in Khan Yunis im Gazastreifen.

Bis vor Kurzem betrieb er in der Stadt noch einen kleinen privaten Zoo. Dann kam die Tierschutzorganisation Vier Pfoten und nahm seine Tiere mit. Die Schlagzeile vom "Schlimmsten Zoo der Welt" wurde international aufgegriffen.

Owaida hatte die Retter nach eigenen Angaben selbst kontaktiert, als ihm klar wurde, dass er seine Tiere nicht würde ernähren können. Unter anderem ein Tiger, Stachelschweine und Schildkröten wurden in anderen Zoos untergebracht, einige im nahen Jordanien, Raubkatze Laziz sogar in Südafrika.

In jedem der drei bewaffneten Konflikte mit Israel in den vergangenen sieben Jahren geriet der Zoo von Owaida unter Beschuss, zahlreiche Tiere starben. Dazu kommt nach seinen Angaben die Schikane durch die Hamas.

Für Vier Pfoten war es bereits die dritte Mission dieser Art in Gaza und der dritte Zoo, der wegen der unhaltbaren Zustände geschlossen wurde. Vor allem die mangelhafte Versorgung, aber auch die meist katastrophale Unterbringung machte diesen Schritt nötig.

Laut Amir Khalil, Projektbetreuer bei Vier Pfoten, wurde seine Organisation erstmals nach dem 51-Tage-Krieg zwischen Israel und bewaffneten Gruppen im Gazastreifen auf die Lage der Zootiere aufmerksam. Das war im Sommer 2014. "Wir bekamen damals zahlreiche Anrufe von Zoobetreibern. Wir mussten reagieren, weil wir wussten, dass die Tiere dort unter härtesten Bedingungen leben", sagte Khalil SPIEGEL ONLINE.

50 bis 70 Cent Eintritt für den "schlimmsten Zoo der Welt"

Bei seinen Besuchen vor Ort musste er schockierende Szene beobachten. So habe sein Team einen toten, bereits teil-mumifizieren Löwen entdeckt, im selben Käfig wie noch lebende Löwen.

Konfrontiert mit diesen Fakten, schiebt Ex-Zoo-Chef Owaida die Verantwortung auf den häufigen Beschuss durch Israel - aber auch auf die Hamas-Regierung: "Die haben zum Beispiel die Schuldirektoren bedrängt, die Klassen in die staatlichen Zoos zu schicken. Private Unternehmen wie meins mussten darunter leiden."

Als das Geschäft noch lief, kassierte er umgerechnet zwischen 50 und 70 Cent pro Besucher. Owaida beharrt aber darauf, dass er den Zoo nicht nur aus finanziellen Gründen betrieben habe: "Mein Vater hat immer gesagt, dass er Kinder glücklich machen wolle. Er hat immer von einem Zoo geträumt." Dass alle seine ausgestellten Tiere illegal eingeschmuggelt und unter erbärmlichen Bedingungen gehalten wurden, will nicht so recht zu dieser rührseligen Geschichte passen. Die Tiere wurden vor allem in Afrika oder Australien gekauft und meist durch die Schmugglertunnel nach Gaza gebracht.

Keine Alternative zur Evakuierung

"Es gibt in Gaza keine Tierschutzrechte, die solche Vor

fälle verhindern könnten", erklärte Amir Khalil von Vier Pfoten. Man versuche trotzdem ständig, auf die Regierung einzuwirken. Zudem bemühen sich die Tierschützer vor Ort bei ihren Besuchen, die wenigen Tierärzte für die Arbeit mit exotischen Tieren zu sensibilisieren. Letztlich helfe aber meist nur die Evakuierung der Zoos.

Die Reaktionen in Gaza auf die Rettungsaktion fielen durchaus gemischt aus. Viele Menschen, so war es in sozialen Medien zu lesen, waren froh, dass die Tiere nun im Ausland ein besseres Leben führen können. Andererseits gibt es auch Stimmen, die beklagen, dass Affen und Stachelschweinen geholfen wird - die rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens aber weiter Not leiden. Die Grenzen sind meist geschlossen, und es fehlt den Menschen am Nötigsten. Die Arbeitslosenquote liegt bei über 40 Prozent, nach Schätzungen der Weltbank dürfte das Gebiet bis 2020 prinzipiell unbewohnbar sein.

Trotz des Einsatzes von Vier Pfoten sieht Muhammad Owaida sein Engagement als Zoodirektor nur unterbrochen, nicht beendet: "Ich weiß, dass mein Zoo als der schlimmste der Welt galt. Aber unter diesen Umständen konnte ich nicht mehr tun. Eines Tages mache ich einen neuen Zoo auf - und das wird dann der beste der Welt." Die Tierretter von Vier Pfoten dürften das aufmerksam beobachten.