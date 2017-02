Phänomen Geert Wilders "Alle dachten, das geht vorbei"

Alexander Pechtold - D66: "Wir wollen regieren", lautet das Motto der 1966 gegründeten liberalen Partei. Premierminister wird Pechtold kaum, aber als Koalitionspartner in einer Mehrparteienregierung ist D66 ideal, da sie genau in der Mitte steht: Steuern senken, mehr Geld für Bildung, Kohlekraftwerke abschalten und Flüchtlinge verpflichten, vom ersten Tag an Niederländisch zu reden. Keine Kompromisse macht Pechtold beim Thema EU: Einen "Nexit" werde es mit D66 "niemals" geben.