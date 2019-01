Gelbwesten-Protest in Frankreich "Wir wollen nicht mehr reden, wir wollen Taten"

Es ist das neunte Wochenende in Folge: In Paris und anderen Städten Frankreichs haben sich an diesem Samstag erneut zahlreiche Gelbwesten-Demonstranten für Proteste versammelt. Offizielle Teilnehmerzahlen gab es am Samstagmittag zunächst nicht. Fernsehbilder zeigten Hunderte Menschen in Warnwesten, die durch Paris zogen oder sich auf dem Platz der Bastille zusammenfanden.

Auf Schildern waren Slogans wie "Rücktritt Macron" oder "Stop Polizeigewalt" zu lesen. Auch in Bourges im Zentrum Frankreichs hatten sich nach Angaben der Präfektur am Mittag bereits rund 1200 Menschen versammelt. Hier wurden nach Online-Aufrufen für Samstag größere Proteste erwartet.

Die Polizei rechnete landesweit mit einer ähnlich hohen Beteiligung wie vor den Weihnachtstagen. Für den 15. Dezember hatten die Behörden die Teilnehmerzahl mit 66.000 angegeben, was die Gelbwesten für viel zu niedrig erachteten.

AFP Im französischen Bourges trug selbst ein Hahn eine gelbe Weste

Die Proteste der Gelbwesten haben Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in die bisher schwerste Krise seiner Amtszeit gestürzt. Anfang des Jahres ergab eine Erhebung, dass eine große Mehrheit der Franzosen die Regierung des Präsidenten kritisch sieht. Macron hatte am Freitag auch seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt, Grund dürften die anhaltenden Proteste sein.

Seit Mitte November demonstriert die Bewegung gegen die Sozial- und Steuerpolitik der Regierung und gegen eine als zu niedrig empfundene Kaufkraft. Immer wieder gab es Randale, Hunderte Gelbwesten und Sicherheitskräfte wurden seit Beginn verletzt.

Frankreichs Regierung befürchtet auch an diesem Wochenende wieder Ausschreitungen und Gewalt. Daher wurde ein Großaufgebot von 80.000 Sicherheitskräften mobilisiert, davon 5000 allein in der Hauptstadt. Die Avenue des Champs-Élysées, der Pariser Prachtboulevard, war voller Polizisten.

30 Menschen wegen "verbotener Waffen" festgenommen

Die Regierung kündigte zudem härtere Gesetze an, die ein Demonstrationsverbot für Randalierer vorsehen. In Paris nahmen die Polizisten bis Samstagmittag rund 30 Verdächtige fest. Zur Begründung hieß es, diese hätten "verbotene Waffen" bei sich getragen oder sich an einer gewaltbereiten Gruppe beteiligt.

Staatschef Emmanuel Macron versucht die Protestbewegung durch einen "Bürgerdialog" zu besänftigen, der kommenden Dienstag beginnen soll. Bürger sollen dabei Reformvorschläge machen können. Die meisten Demonstranten können dem jedoch nicht viel abgewinnen. Eine aus dem Alpenort Albertville im Departement Savoie nach Paris gereiste Gelbwesten-Trägerin, die 34-jährige Charlotte, hatte für Macrons "Dialog" nur Spott übrig. "Das ist Quark, ein Ablenkungsmanöver" sagte sie. "Wir wollen nicht mehr reden, wir wollen Taten."

Ursprünglich hatte sich die Gelbwesten-Bewegung gegen hohe Spritpreise und die geplante Ökosteuer auf Diesel gerichtet. Später mischte sich in den Protest allgemeiner Unmut über die Politik der Regierung. Deren angekündigte milliardenschwere Zugeständnisse, die unter anderem mehr Geld für Mindestlohnbezieher und Entlastungen für Rentner vorsehen, weisen die Demonstranten als ungenügend zurück. Viele fordern weitere Steuersenkungen, Volksabstimmungen nach schweizerischem Vorbild sowie Macrons Rücktritt.

Macron hat unterdessen Empörung bei der Opposition ausgelöst. Bei einem Empfang von Bäckern im Élyséepalast lobte Macron am Freitagabend Medienberichten zufolge den "Sinn für die Anstrengung". "Die Schwierigkeiten, durch die unsere Gesellschaft geht, sind manchmal auch der Tatsache geschuldet, dass viel zu viele unserer Mitbürger denken, dass man etwas bekommen kann, ohne diese Anstrengung zu erbringen", fügte er den Berichten zufolge hinzu.

Vor dem Hintergrund der andauernden Gelbwesten-Proteste sieht die Opposition in den Aussagen eine Provokation. Macron deute damit an, dass die Menschen auf der Straße sich nicht genug anstrengten, sagte der Linken-Politiker Alexis Corbière im Sender BFMTV. Der Rechts-Außen-Politiker Florian Philippot twitterte, Macron beleidige erneut sein Volk. Krankenschwestern, die sich abrackerten, oder Arbeitslose, die kaum über die Runden kämen - hätten diese Menschen keinen Sinn für Anstrengung?, fragte er rhetorisch.

Schon in der Vergangenheit hatte Macron mit umstrittenen Äußerungen für Wut gesorgt. Im September empfahl er etwa einem arbeitslosen Gärtner, die Branche zu wechseln. "Hotels, Cafés, Restaurants - ich gehe über die Straße, ich finde etwas (zum Arbeiten) für Sie", sagte Macron.