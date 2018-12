Bilanz der "Gelbwesten"-Proteste 1723 Festnahmen, 264 Verletzte

Nach den jüngsten "Gelbwesten"-Protesten mit Krawallen in mehreren Städten sucht Frankreich nach einem Ausweg aus der Krise. Mit Spannung wartet das Land auf eine Reaktion von Präsident Emmanuel Macron. Der 40-Jährige hielt sich bisher mit Äußerungen zu den Demonstrationen auffällig zurück.

Das französische Innenministerium zog per Twitter nach diesem vierten großen Protesttag Bilanz: Die Zahl der Festnahmen bei den teils gewaltsamen "Gelbwesten"-Demonstranten am Samstag in ganz Frankreich sei auf mehr als 1700 gestiegen. 1220 Menschen kamen in Polizeigewahrsam - das bedeutet, sie können nach französischem Recht im Regelfall bis zu 24 Stunden festgehalten werden, etwa um zu verhindern, dass sie Straftaten begehen.

#8décembre [BILAN] 120 000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers étaient mobilisés aujourd'hui sur tout le territoire. Un engagement total, pour assurer la sécurité de tous, dans des conditions très difficiles. Merci à ces femmes et ces hommes, #HérosDuQuotidien pic.twitter.com/07c1mICmez — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 8. Dezember 2018

264 Menschen wurden den Angaben zufolge landesweit verletzt, darunter 39 Sicherheitskräfte. Im ganzen Land waren 125.000 Polizisten, Gendarmen und Feuerwehrleute im Einsatz, davon in Paris etwa 10.000. Das Aufgebot war nach schweren Krawallen der "Gelbwesten" in der Vorwoche massiv aufgestockt worden.

Die meiste Gewalt gab es in der Hauptstadt Paris. Dort zündeten Demonstranten Barrikaden und Autos an, schlugen Fensterscheiben ein und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Blendgranaten ein, auch gepanzerte Fahrzeuge waren unterwegs.

In französischen Medien wird nach diesem vierten großen Protesttag eine positivere Bilanz gezogen als vergangenes Wochenende. Das Chaos habe dieses Mal in Paris nicht gesiegt, resümierte die Zeitung "Le Parisien". Das lag dem Bericht zufolge an der offensiveren Strategie der Sicherheitskräfte, die viel mehr Menschen festgenommen sowie Rucksäcke und Taschen der Demonstranten systematisch auch im Vorfeld kontrolliert hätten.

Premierminister Édouard Philippe rief das Land am Samstagabend zu Dialogbereitschaft auf - und kündigte Antworten Macrons an. Der Staatschef steht nach den andauernden Protesten der "Gelbwesten" massiv unter Druck. Seine Mitte-Regierung legte als Zugeständnis bereits die geplante Steuererhöhung für Benzin und Diesel auf Eis.

Die Wut der Protestbewegung hatte sich einst an diesem Vorhaben entzündet - mittlerweile reichen die Forderungen viel weiter: von mehr Steuergerechtigkeit über mehr Kaufkraft bis hin zum Rücktritt Macrons.