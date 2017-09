Kriegsverbrechen Deutsche Behörden ermitteln gegen Mitglieder des Assad-Regimes

Ermittlungen deutscher Behörden wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien richten sich gegen Mitglieder des Regimes von Präsident Baschar al-Assad. Nach SPIEGEL-Informationen führt das Völkerstrafrechtsreferat beim Generalbundesanwalt (GBA) in Karlsruhe derzeit neun Verfahren gegen zwölf Beschuldigte, die dem syrischen Regime zuzuordnen sind.

Das Bundeskriminalamt (BKA) ermittelt insgesamt in 43 Fällen gegen Personen, die Kriegsverbrechen in Syrien und im Irak begangen haben sollen. Somit nimmt die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen nach Einschätzung von Sicherheitsexperten in Europa an Fahrt auf.

Knapp 27.000 Bilddateien

Wie der SPIEGEL weiter berichtet, haben die Ankläger am Donnerstag neues Beweismaterial für ihre Ermittlungen erhalten. Es handelt sich um Fotos von einem ehemaligen syrischen Mitarbeiter der Militärpolizei, der sich das Pseudonym "Caesar" gegeben hat. Er war 2013 aus Syrien geflohen, Bilder von Leichen aus den Gefängnissen der syrischen Geheimdienste und der Militärpolizei mit im Gepäck.

Manche Bilder zeigen klare Zeichen von Gewalt und Folter: Dunkle Flecken am Hals, die auf eine Strangulation hindeuten, oder Blutunterlaufungen, die einen Tod durch Ersticken nahelegen. Knapp 27.000 Bilddateien, die rund 6700 Opfer von Gewalt und Folter dokumentieren, sind an die Behörde von Generalbundesanwalt Peter Frank übergeben worden.

Die "Caesar"-Fotos haben in den letzten Jahren weltweit für Entsetzen gesorgt. Die Uno beschäftigte sich damit, der US-Kongress und mehrere Strafverfolgungsbehörden. Auch der GBA hatte einen Datensatz dieser Bilder bereits zur Verfügung.

Die jetzt übergebenen Fotos haben nach Auskunft der Gruppe um "Caesar" aber eine höhere Auflösung. Zudem könnten ihre Metadaten Auskunft über Zeit und Ort der Aufnahmen geben.

Die Gruppe, die von Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck, dem Generalsekretär des Europäischen Zentrums für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR), vertreten wird, stellte beim GBA zudem Strafanzeige gegen zehn namentlich bekannte und mehrere unbekannte Führungsleute der syrischen Geheimdienste, der Militärpolizei und ihrer Gefängnisse. ECCHR-Generalsekretär Kaleck fordert im SPIEGEL eine "systematische Aufarbeitung der Taten von Assads Folterregime".