Ex-US-Präsident Dritte Anschuldigung wegen sexueller Belästigung gegen Bush senior

Eine dritte Frau hat den ehemaligen US-Präsidenten George Bush senior der sexuellen Belästigung bezichtigt. In einem Essay für das Online-Magazin "Slate" schreibt die Schriftsellerin Christina Baker Kline, Bush habe während der Aufnahme eines Fotos im April 2014 "meinen Hintern fest gedrückt". Gleichzeitig habe er einen unangebrachten Witz erzählt - sogar den gleichen, von dem auch schon Jordana Grolnick berichtet hatte.

Baker Kline habe anschließend die Hand des Präsidenten instinktiv weggewischt. Während der Aufnahme stand der Ehemann der Schriftstellerin direkt auf der anderen Seite von Bush, auch er war mit auf dem Foto. Zu dem Vorfall sei es in Houston gekommen. Baker Kline war damals als Gastautorin zur Barbara-Bush-Stiftung eingeladen.

Baker Kline schließt unbewussten Vorfall aus

Auf eine Anfrage von "Slate" reagierte ein Sprecher des Ex-Präsidenten mit einem Hinweis auf eine Erklärung, die Bushs Büro schon in Folge der jüngsten Anschuldigungen abgegeben hatte. Weil der Präsident an einen Rollstuhl gefesselt sei, falle sein Arm bei Menschen, mit denen er für Fotos posiert, auf den unteren Teil der Hüfte.

Außerdem erzähle er wiederholt den gleichen Witz, um Leuten die Befangenheit zu nehmen. Und gelegentlich habe er "Frauen in einer von ihm als gutmütig beabsichtigten Weise auf die Hinterseite geklopft". Bei allen, die sich angegriffen fühlen, entschuldige sich Präsident Bush "zutiefst aufrichtig".

Im Rückblick zeigt sich Baker Kline heute noch erschüttert: "Genau in dem Moment, in dem ich mich geehrt gefühlt habe, dass ich für meine Arbeit wertgeschätzt wurde", schreibt sie, "machte Präsident Bush mir klar, dass ich objektiviert, sexualisiert und auf ein Körperteil beschränkt werden kann, weil ich eine Frau bin." Außerdem ist sie sich sicher, dass es sich nicht um einen unbewussten Vorfall gehandelt habe: "Er hat eine Entscheidung getroffen, das mit mir zu tun, was er getan hat."

Langes Schweigen aus Angst vor der Untersuchung

Nach dem Vorfall wurden Baker Kline und ihr Mann von einer Frau, die sich als Freundin des Präsidenten vorgestellt hatte, zurück zum Hotel gefahren. Als Baker Kline ihrem Mann erzählte, was passiert war, habe sich die Fahrerin umgedreht und gesagt: "Ich vertraue darauf, dass Sie diskret sein werden." Schon da sei Baker Kline klargeworden, dass dies nicht der erste Zwischenfall dieser Art gewesen sein konnte.

Als einen der Gründe, warum sie sich nicht schon damals geäußert hat, sagt Baker Kline, dass sie sich nicht der Untersuchung aussetzen wollte, die eine solche Anschuldigung mit sich bringen würde - gerade weil es sich um einen ehemaligen Präsidenten handelte. Außerdem wollte sie nicht opportunistisch erscheinen - so als ob sie den Vorfall nutze, um Aufmerksamkeit zu erlangen.

Vor allem aber habe sie nicht "grausam" erscheinen wollen "zu einem harmlosen, alternden ehemaligen Präsidenten, der einen Ruf höfischer Vornehmheit" gehabt habe. Nun aber, nach den Anschuldigungen zweier anderer Frauen, fühle sie sich veranlasst, sich zu melden. Zuerst hatte Schauspielerin Heather Lind Belästigungsvorwürfe gegen Bush senior erhoben.