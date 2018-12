Brief an Clinton Wie George Bush seinen Nachfolger als US-Präsident begrüßte

Die Note ist handgeschrieben, verfasst auf Briefpapier des Weißen Hauses, datiert auf den 20. Januar 1993: George Bush (1924-2018 - Lesen Sie hier den Nachruf) war nur eine Amtsperiode lang Präsident, ehe ihn Bill Clinton bei der Wahl im November 1992 besiegte. Als Clinton ins Oval Office zieht, findet er Grußworte seine Vorgängers vor. Die einiges aussagen über die Art und Weise, mit der Bush sein Amt ausführte.

Der US-Sender CNN nannte den kurzen Brief eine Lektion darin, wie man würdevoll verlieren kann. Die politischen Kontrahenten blieben sich in der Folge freundschaftlich verbunden. Noch im Juni dieses Jahres besuchte Clinton den 94-jährigen Bush auf dessen Familiensitz im US-Bundesstaat Maine.

In seinem Brief richtete Bush folgende Worte an Clinton: