Nachwahl in Georgia US-Republikaner verteidigen wichtigen Kongress-Sitz

Dem Demokraten Jon Ossoff ist es ersten Hochrechnungen zufolge nicht gelungen, die schlechten Umfragewerte von US-Präsident Donald Trump auszunutzen. Bei der Nachwahl für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus unterlag er der Republikanerin Karen Handel. Allerdings erreichte er in dem Bezirk im US-Bundesstaats Georgia, der traditionell republikanisch wählt, ein Rekordergebnis.

Auch in South Carolina setzte sich der republikanische Favorit Ralph Norman erwartungsgemäß gegen den Demokraten Archie Parnell durch. Die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus bleibt damit unverändert bestehen.

Vor allem die Entscheidung in Georgia hatte als Stimmungstest für Trump gegolten. Der US-Präsident schaltete sich selbst in den Wahlkampf ein: "Sie wird für niedrigere Steuern kämpfen, ein tolles Gesundheitssystem und hohe Sicherheit", sagte er über die Kandidaten der Republikaner in dem sechsten Wahlbezirk, einem Vorort der Hauptstadt Atlanta. Laut "New York Times" kam sie auf 51,9 Prozent der Stimmen.

AFP Jon Ossoff, Kandidat der Demokraten

Der Bezirk ist seit 1979 fest in der Hand der Republikaner. Im vergangenen November hatte der Republikaner Tom Price hier 60 Prozent der Stimmen gewonnen. Weil Trump ihn danach zum Gesundheitsminister ernannte, waren Nachwahlen nötig geworden.

Im Vorfeld hatten sich die Demokraten allerdings gute Chancen ausgerechnet, das Mandat zu übernehmen. Dafür finanzierten sie einen teuren Wahlkampf um den 30 Jahre alten Kandidaten Ossoff. Auch die Republikaner steckten viel Geld in den Wahlkampf - insgesamt sollen beide Parteien dafür 55 Millionen Dollar ausgegeben haben. In Umfragen hatte es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Handel und Ossoff ausgesehen. (Lesen Sie hier mehr über den Hoffnungsträger Ossoff.)

Damit sind die Demokraten erneut daran gescheitert, Mandate der Republikaner zu übernehmen. Zuvor hatten sich ihre Kandidaten bereits bei Nachwahlen in Kansas und Montana nicht durchsetzen können. Im Herbst 2018 stehen die Midterms an, die Zwischenwahlen im Kongress im Herbst 2018. Um die Mehrheitsverhältnisse zu ändern, müssen die Demokraten 24 Sitze von den Republikanern gewinnen.