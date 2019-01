Eigentlich schien nun alles bereit für den Abflug. Endlich sollte es weitergehen für den genervten Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), der nach einer Panne am Regierungsflieger im afrikanischen Sambia feststeckte. Ein Ersatzflugzeug war bereits gelandet. Das Problem: Auch diese Maschine hatte eine Panne und durfte nicht abheben.

#Regierungsflieger wieder defekt, Rückflug aus Sambia jetzt wohl per Linienflug. pic.twitter.com/PtzbboXTu7 — Martin Polansky (@polansky_martin) 11. Januar 2019

Nach der Landung der Maschine in Ndola, der drittgrößten Stadt des Landes, sei ein Fehler im System angezeigt worden, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Der CSU-Politiker und seine Delegation sollten nach Angaben seines Ministeriums mit einer zivilen Fluggesellschaft zurück nach Deutschland reisen.

Der neue, nun zweite Fehler steht nach ersten Untersuchungen nicht in Zusammenhang mit einem defekten Ventil, das einen Start der zweistrahligen Bombardier Global 5000 der Flugbereitschaft in Malawi zunächst unmöglich gemacht hatte. Der Minister und seine Delegation hatten einen Linienflug genutzt, um nach Sambia zu kommen. Eine geplante Weiterreise nach Namibia war abgesagt worden.

Müller beklagte Symbolwirkung schon vor der neuesten Panne

Der CSU-Politiker sagte, die wiederholten technischen Probleme mit den Flugzeugen der Bundesregierung schadeten dem Ansehen Deutschlands in der Welt. Die Pannen hätten eine "enorm negative Symbolwirkung für das Hightech-Land Deutschland", sagte er während des Besuchs in Sambia. Das Verteidigungsministerium hatte zuletzt argumentiert, die Ausfallzeiten der Maschinen seien statistisch betrachtet niedrig.

Erst Ende November hatte es Angela Merkel getroffen. Die Bundeskanzlerin war wegen eines technischen Defekts an ihrem Regierungsflieger erst mit massiver Verspätung beim G20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires angekommen. Merkel hatte ihre Anreise unterbrechen müssen und kam letztlich mit einem Linienflug ab Madrid in Argentinien an.