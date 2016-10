Gesichter Amerikas Der einsamste Trump-Fan Amerikas

Neulich, in der Kirche, da haben sie ihn wieder angeschaut, als wäre er vom Planeten Melmac. John Nadler kam, wie er häufig kommt: weißes Trump-T-Shirt, rote Trump-Mütze. Sein Lieblingsoutfit.

Es war ein normaler Sonntag, vorne sprach der Pastor über das große Miteinander, hinten fingen sie an zu tuscheln und zu schimpfen. Nachbarn, Bekannte, Freunde.

"Es ist Wahnsinn", sagt Nadler. "Ich kenne hier in der Stadt ja fast alle. Aber plötzlich wollen mich manche am liebsten nicht mehr in ihrer Nähe haben."

John Nadler ist jetzt 64. Er hat in seinem Leben viel durchgemacht, hat ein Haus gebaut und drei Kinder erzogen, auf New Yorks 5th Avenue gearbeitet und sich bei einem Leitersturz die Hüfte gebrochen. Aber in gewisser Weise kämpft Nadler gerade seinen härtesten Kampf. Er ist Fan von Donald Trump und will seinen Heimatort Chappaqua bei der Wahl am 8. November zu einer Hochburg des Milliardärs machen.

Das Problem ist, dass die Könige hier die Clintons sind. Hillary und Bill wohnen seit 18 Jahren in einer Villa am Rand des 1400-Städtchens, nur zwei Minuten von Nadler entfernt.

