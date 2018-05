Gewalt im Gazastreifen Israel weist türkischen Konsul aus

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und der Türkei wegen der Gewalt im Gazastreifen verschlechtern sich von Stunde zu Stunde. Zuerst bestellte Ankara den israelischen Botschafter Eitan Naeh ein. Ihm wurde mitgeteilt, dass es "angemessen ist, wenn er für einige Zeit in sein Land zurückkehrt".

Dann folgte der Konter aus Israel: Der türkische Konsul in Jerusalem wurde aufgefordert, Israel zu verlassen. Das teilte das israelische Außenministerium mit.

Am Montag, dem 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels, war es zusätzlich aufgeheizt durch die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem zu besonders gewaltsamen Protesten gekommen. Es wurde der blutigste Tag im Nahostkonflikt seit 2004: Mindestens 60 Palästinenser wurden getötet, mehr als 2400 verletzt. Zehntausende Palästinenser protestierten am Grenzzaun gegen Israel.

Als Reaktion auf die Gewalt im Gazastreifen hatten die Türkei und Südafrika bereits ihre Botschafter aus Israel zu Beratungen zurückgezogen. Südafrika zeigt sich häufig solidarisch mit den Palästinensern.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Israel zuvor "Staatsterrorismus" und "Völkermord" vorgeworfen. Israels Premier Benjamin Netanyahu nannte Erdogan postwendend den "größten Unterstützer der Hamas". Erdogan sei daher "zweifellos ein Experte in Sachen Terror und Gemetzel".

Macron telefonierte mit Netanyahu

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron äußerte sich sehr besorgt über die Lage im Gazastreifen. Das habe er Netanyahu in einem Telefonat mitgeteilt, hieß es aus Élyséekreisen in Paris. Macron verurteilte demnach auch die Gewalttätigkeiten und mahnte einen Schutz der Zivilbevölkerung an. Macron erwähnte in diesem Zusammenhang auch das Recht, friedlich zu demonstrieren.

Macron hatte in Telefonaten mit dem Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas und dem jordanischen König Abdullah bereits am Montag "die Gewalt der israelischen Streitkräfte gegen die Demonstranten" verurteilt.

Weltstrafgericht soll Schüsse gegen palästinensische Reporter prüfen

Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" (ROG) hat derweil den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag dazu aufgefordert, Schüsse der israelischen Armee auf palästinensische Journalisten zu untersuchen. Bei den "direkten Schüssen" auf rund 20 Pressevertreter im Gazastreifen handele es sich um Kriegsverbrechen, teilte ROG am Dienstag mit.

Im Zuge der jüngsten Gewalteskalation an der Grenze zum Gazastreifen sind demnach seit dem 30. März zwei palästinensische Journalisten von israelischen Soldaten getötet worden. Dabei seien die beiden Männer klar als Reporter zu erkennen gewesen - entweder dank einer Weste oder eines Helms mit der Aufschrift "Press". 20 weitere Journalisten seien durch Kugeln verletzt worden, hieß es, mindestens drei von ihnen seien ebenfalls als Pressevertreter gekennzeichnet gewesen.

Der Internationale Strafgerichtshof verfolgt Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Weltstrafgericht ist immer dann zuständig, wenn die Delikte nicht auf nationaler Ebene geahndet werden können. Zudem muss der Staat, auf dessen Territorium die Taten begangen wurden, das Römische Statut ratifiziert haben. Palästina trat dem Weltstrafgericht 2015 bei.