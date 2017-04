Brexit-Streit um Gibraltar Furcht auf dem Felsen

Gegen 17 Uhr an der Grenze zwischen Gibraltar und Spanien beginnt es: Vor dem schmalen Durchgang, der die britische Halbinsel vom andalusischen Festland trennt, glühen Dutzende Autos in der heißen Nachmittagssonne, am Rand der Straße reihen sich die Menschen auf. Etwa 10.000 Arbeiter passieren den wenige Meter breiten Durchgang jeden Tag, die meisten von ihnen stammen aus dem andalusischen Umland. Doch die Kontrollen, um zurück auf das spanische Festland zu kommen, können sich am Morgen oder frühen Abend über Stunden hinziehen.

Reine Schikane?

Davon ist zumindest der Vize-Regierungschef des britischen Territoriums, Joseph Garcia, überzeugt. Die endlosen Kontrollen der spanischen Beamten seien eindeutig dem politischen Klima geschuldet, sagte er dem Fernsehsender GBC. "Absolut und total unakzeptabel", schimpft der Politiker.

Seit Jahrhunderten streiten Spanien und Großbritannien um die Vorherrschaft über die gerade einmal sechs Quadratkilometer Gibraltars. Doch derzeit ist die Stimmung geladen wie lange nicht: Die Europäische Union will Spanien in den Verhandlungen um den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ein zusätzliches Vetorecht für Gibraltar einräumen. Die Pläne, die am vorvergangenen Freitag bekannt wurden, sorgen in Gibraltar und Großbritannien für erhöhte Pulsraten. Dabei will den EU-Ausstieg hier ja eigentlich niemand.

