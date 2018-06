Manipulationen und Propaganda G7-Staaten verabreden Abwehrsystem gegen Fake News

Auch wenn der Streit über Handelsfragen den Gipfel der G7 belastet und vor allem Meinungsverschiedenheiten die Tagesordnung in Kanada dominieren, hat es bei dem Treffen bereits einen konkreten Beschluss gegeben. Deutschland und die anderen G7-Staaten wollen gemeinsam gegen Destabilisierungsversuche aus Ländern wie Russland vorgehen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigten sie sich auf den Aufbau eines neuen Abwehrsystems. Der sogenannte "Rapid Response Mechanism" (RRM) soll eine koordinierte und deutlich schnellere Reaktion auf Wahlmanipulationen, Propagandaattacken und andere "inakzeptable Handlungen" ermöglichen.

Russland wird zum Beispiel von mehreren US-Geheimdiensten beschuldigt, im letzten US-Präsidentschaftswahlkampf mit Hackerangriffen der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton geschadet zu haben. In Deutschland wird Russland vorgeworfen, gezielt Fehlinformationen zu streuen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Als Beispiele gelten

- die angebliche Vergewaltigung eines deutsch-russischen Mädchens - oder eine Kampagne, die darauf abzielte, Bundeswehrsoldaten in Litauen in Misskredit zu bringen.

Als äußerst problematisch werden zudem offensichtliche Versuche gesehen, EU-feindliche Parteien und Bewegungen zu unterstützen.

Über das neue Abwehrsystem sollen Informationen über solche Angriffe nun systematisch analysiert und ausgetauscht werden. Im nächsten Schritt würde dann im Idealfall eine koordinierte Reaktion erfolgen, die von Gegenkampagnen bis zu Sanktionen reichen könnte.

Gemeinsame Linie in der Nordkoreafrage

Auf dem Gipfel haben die Teilnehmer außerdem in der Nordkorea-Frage eine gemeinsame Linie bekräftigt. Nach Angaben von Diplomaten unterstützten alle Partner am Freitagabend die von US-Präsident Donald Trump und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe vorgestellten Bemühungen für eine unumkehrbare Denuklearisierung (atomare Abrüstung) der koreanischen Halbinsel. Dazu soll es am kommenden Dienstag in Singapur ein Treffen von Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geben.

Wenige Tage vor dem Treffen zeichnen sich Möglichkeiten einer Einigung ab. Nach Worten von US-Außenminister Mike Pompeo hat sich Kim zu einer atomaren Abrüstung bereiterklärt. Dies habe ihm Kim persönlich gesagt, erklärte Pompeo. "Er versteht, dass das jetzige Modell nicht funktioniert."

Trump stellte für das historische Treffen am 12. Juni zudem in Aussicht, dass dabei formell das Ende des Koreakriegs besiegelt werden könnte. "Wir könnten absolut eine Vereinbarung unterzeichnen", sagte Trump. Der Koreakrieg endete 1953 lediglich mit einem Waffenstillstandsabkommen, offiziell befinden sich die beiden koreanischen Staaten noch immer im Kriegszustand.