Gipfel in Singapur Kim Jong Uns großer Moment

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un kann offenbar selbst noch nicht ganz fassen, was ihm da in Singapur gelungen ist. Die Menschen vor den Fernsehern auf der ganzen Welt müssten das Gefühl haben, sie sähen einen Science-Fiction-Film, sagte er am Rande seines Treffens mit US-Präsident Donald Trump. Und tatsächlich wirkt es surreal: Die beiden Männer, die sich vor Monaten noch öffentlich beschimpft haben, lächeln gemeinsam in die Kameras.

Vor allem der Nordkoreaner kann seine Freude kaum verbergen. Über Jahrzehnte hatte sich das Kim-Regime einen solchen Moment gewünscht: Ein Treffen mit dem amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten. Bislang wurde ihnen das verwehrt - auf eine solch diplomatische Aufwertung eines menschenverachtenden Regimes wollte sich keine bisherige US-Regierung einlassen. Und dann kam Trump.

Ein ehemaliger Reality-TV-Star, der nun Kim, Sohn einer Schauspielerin, gegenübersteht - ausgerechnet noch auf der Insel Sentosa, die mit Vergnügungspark und Golfplätzen kaum künstlicher wirken könnte (hier erfahren Sie mehr über den Ort der Gespräche). Was dort aber im Capella Hotel besprochen wird, ist keine Show, es ist real - und hat ernstzunehmende Auswirkungen.

Seit Monaten zeigt Kim fast nur noch eine Seite von sich: die freundliche, besonnene. Der Führer eines Regimes, das Menschen in Arbeitslagern foltert, öffentliche Exekutionen durchführt und in dem Teile der Bevölkerung großen Mangel leiden, wird als Krönung der Annäherungsgesten nun über einen roten Teppich geführt. Angst, auf die Menschenrechtsverletzungen angesprochen zu werden, muss er nicht haben. Das unangenehme Thema landete nicht auf der Agenda des Gipfels (mehr zu den Themen lesen Sie hier).

"Herr Kim, werden Sie Ihre Atomwaffen aufgeben?"

Aber auch zu dem eigentlichen Grund des Treffens, der Frage einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, gab sich Kim bedeckt. Auf dem Weg zum Gespräch mit Trump antwortete er nicht auf Fragen von Reportern wie: "Werden Sie denuklearisieren?". Auch ein "Herr Kim, werden Sie Ihre Atomwaffen aufgeben?" ignorierte er.

Trotzdem sendet Kim wichtige Signale nach Nordkorea: Wo Kameras zugelassen sind, dokumentieren die Medienvertreter aus seinem Land jede seiner Bewegungen. Am Ende wird Kim sein eigenes Narrativ des Gipfels präsentieren. Bislang dürfte für ihn aber ohnehin alles nach Plan gelaufen sein. Es sei ihm eine Ehre, Kim zu treffen, betonte Trump gleich mehrfach.

Der freundliche Staatsmann, für den der US-Präsident um die halbe Welt fliegt - dieses Bild kann ihm nun nicht mehr genommen werden.

Aber das versucht in Singapur auch niemand. Nur ein paar Demonstranten stehen in der Nähe des Hotels und halten Plakate mit koreanischer Aufschrift hoch. Sie fordern, dass das nordkoreanische Regime Gefangene aus Südkorea freilassen solle. Auf den Nachrichtenseiten geht es aber vielmehr um das Menü, das den beiden Gipfelinitiatoren gereicht wird.

Und da entfaltet sich die ganze Surrealität dieses Treffens: Dem Diktator werden im mit Blumen geschmückten Saal Speisen aufgetischt, von deren Existenz viele seiner Untergeben in der Heimat nicht einmal eine Vorstellung haben dürften.

Unwahrscheinlich aber, dass dies seinem Volk so dargestellt wird.