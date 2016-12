Gipfeltreffen in Brüssel Nato und EU vertiefen Zusammenarbeit

Es wirkt wie eine Reaktion auf den Präsidentschaftswahlsieg Donald Trumps, doch vereinbart war die Kooperation schon seit dem Sommer: Die Außenminister der Nato-Mitgliedsstaaten haben bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel eine deutlich engere Zusammenarbeit mit der EU besiegelt.

Die Minister beschlossen ein 42-Punkte-Programm für die Kooperation bei Marineeinsätzen und in den Bereichen wie Cyberabwehr und Rüstungsforschung. Damit wollen die Organisationen auf neue Bedrohungen reagieren, etwa die Spannungen mit Russland, die Kriege in Syrien und dem Irak sowie die Herausforderungen durch Migration.

Die USA übernehmen in der Allianz bislang die Führungsrolle, der künftige Präsident Trump hatte sich im Wahlkampf allerdings kritisch über das US-Engagement in dem westlichen Militärbündnis geäußert. Das hatte wiederum Bedenken geschürt, die USA könnten sich künftig im Rahmen der Nato weniger einbringen und mehr Einsatz von den europäische Mitgliedern einfordern.

"In einer Situation, in der sich die Sicherheitslage verändert, tun wir gut daran, unsere Kräfte zu bündeln", sagte nun Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier am Rande des Bündnistreffens in Brüssel. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, die in den vergangenen Monaten erarbeiteten Pläne könnten auch eine Antwort an die Adresse derjenigen sein, die nach dem Wahlsieg von Donald Trump die Stärke der transatlantischen Beziehungen infragestellten. Stoltenberg bezeichnete die Vereinbarung als "Meilenstein" in der beiderseitigen Zusammenarbeit, die im Juli beim Nato-Gipfel in Warschau grundsätzlich vereinbart worden war.

Ab 2017 gemeinsame Krisenübungen von Nato und EU

Das neue Programm sieht vor allem einen deutlich engeren Austausch von Experten beider Seiten vor. Zudem soll es von 2017 an beispielsweise parallele und koordinierte Übungen im Krisenmanagement geben. Bereits seit Längerem ausgemacht ist, dass die Nato künftig Versorgungs- und Aufklärungskapazitäten für den wegen der Flüchtlingskrise gestarteten EU-Marineeinsatz "Sophia" zur Verfügung stellt.

"Sophia" wurde im vergangenen Jahr im Mittelmeer als Einsatz gegen Schleuserkriminalität gestartet, hat mittlerweile aber auch die Erlaubnis zur Bekämpfung des Waffenschmuggels in Richtung Libyen. Zudem beinhaltet das Mandat ein Ausbildungsprogramm für libysche Küstenschutzkräfte.

Im Bereich der Cyberabwehr sind eine engere Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Experten und im Bereich Forschung vorgesehen. Die Nato und die EU befürchten, dass ein mangelhafter Schutz es Angreifern einfacher mache, Stromnetze oder ganze Bankensysteme lahmzulegen.

Am Mittwoch dann wollen die Außenminister unter anderem über den Afghanistan-Einsatz und die Zusammenarbeit mit der Ukraine beraten. Für den deutschen Außenminister Steinmeier und seinen amerikanisches Amtskollegen John Kerry dürfte es das letzte Brüsseler Nato-Treffen sein. Steinmeier soll im Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden, Kerry gehört der scheidenden Regierung von US-Präsident Barack Obama an.