Früher war alles schlechter Wie misst man Weltfrieden?

Die Welt scheint dieser Tage in Kriegen zu versinken: Syrien, die Ukraine, der Irak und der Jemen. Oft hört und liest man jetzt den Satz "So schlimm war es noch nie". Das stimmt aber nicht. Es war, im Gegenteil, so gut wie immer, nicht schlimmer.

Das erkennt, wer einen alten Ratschlag Bill Clintons beherzigt: "Don't follow the headlines, follow the trend lines!" Nicht den Schlagzeilen sei zu folgen, sondern den Entwicklungskurven. Die große Kriegstotenkurve seit 1945 - oben dargestellt als Entwicklung der globalen jährlichen Opferzahlen pro 100.000 Menschen - ähnelt einem auslaufenden Gebirge. Der Koreakrieg sticht zunächst hervor, dann erscheint der Vietnamkrieg als breites Bergmassiv. Ab den Achtzigerjahren erkennt man die Konflikte in Iran, Irak und Afghanistan. Die Gegenwart ist nicht annähernd so blutig wie die Neunziger-, Achtziger-, Siebziger- und Sechzigerjahre es waren.

Richtig und schrecklich ist jedoch, dass die Zahl der Opfer in der allerjüngsten Vergangenheit wieder gestiegen ist, wofür vor allem der Syrienkonflikt verantwortlich ist. Droht sich der positive Trend wieder umzukehren? "Das letzte Jahrzehnt hat einen historischen Rückgang im Weltfrieden verzeichnet", warnt etwa das Institute for Economics and Peace (IEP). Es gibt den sogenannten Global Peace Index heraus, der alle Länder nach dem Grad ihrer Friedlichkeit ordnet. Dafür verwenden die Wissenschaftler Indikatoren und Statistiken aus drei Gruppen:

Konflikte im In- und Ausland: Die Anzahl und Dauer von Konflikten mit anderen Ländern sowie die Anzahl der Todesfälle durch organisierte Gewalt zählen zu dieser Gruppe.

Die Anzahl und Dauer von Konflikten mit anderen Ländern sowie die Anzahl der Todesfälle durch organisierte Gewalt zählen zu dieser Gruppe. Gesellschaftliche Sicherheit: Politische Instabilität und Terrorattacken gehören ebenso zur Analyse wie die Wahrscheinlichkeit von gewaltsamen Demonstrationen und der Anzahl von Gefängnisinsassen.

Politische Instabilität und Terrorattacken gehören ebenso zur Analyse wie die Wahrscheinlichkeit von gewaltsamen Demonstrationen und der Anzahl von Gefängnisinsassen. Militarisierung: Wie viel Geld gibt ein Land für sein Militär aus? Wie viele Soldaten stehen bereit? Verfügt der Staat über Nuklearwaffen? Diese Indikatoren gehören in die letzte Analysegruppe.

Die Weltkarte des Friedens

Europa erscheint auf der Friedens-Weltkarte fast komplett grün. Doch auch hier ist der Frieden erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Normalzustand, während er für Jahrhunderte die Ausnahme war.

"Krieg scheint so alt zu sein wie die Menschheit. Frieden aber ist eine moderne Erfindung." Das sagte der britische Rechtsgelehrte Henry Maine schon 1887. Die Grafik unten zeigt, in welchen Jahren die europäischen Nationen (oder ihre historischen Vorläufer) seit 1500 in kriegerische Konflikte verwickelt waren. Für manche Länder kommt dabei über 500 Jahre hinweg eine fast durchgängige Linie mit gelegentlichen friedlichen Unterbrechungen heraus, erst ab 1950 ergibt sich ein helleres Bild.

Während im 20. Jahrhundert im Schnitt noch fünf Prozent aller weltweit Verstorbenen durch Gewalt umgekommen waren, so liegt dieser Wert in der Gegenwart nur noch bei etwa einem Prozent.

Nehmen wir 2015: In diesem Jahr verschieden auf Erden laut Weltgesundheitsorganisation insgesamt 56 Millionen Menschen. Rund 600.000 Menschen starben eines gewaltsamen Todes (circa ein Prozent), wobei der Großteil davon (470.000) bei Verbrechen zu Tode kam, Kriege töteten 119.000 Menschen. Dagegen gab es etwa sechsmal so viele Selbstmorde (790.000) wie Kriegsopfer.

Längst stirbt der Mensch also viel eher durch die eigene Hand als auf dem Schlachtfeld (Und, übrigens: Auch die europäischen Suizidraten sinken.).

