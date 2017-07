Griechenland Fast die Hälfte der Flüchtlinge soll bald in Wohnungen leben

Das Programm soll vor allem Familien helfen: Die EU will die Integration von Flüchtlingen in die griechische Gesellschaft weiter fördern und bis Ende des Jahres 30.000 Flüchtlinge in Wohnungen unterbringen. Damit sollen möglichst viele Flüchtlinge, die Asyl erhalten haben, die Camps verlassen können. Dies kündigten die EU-Kommissare für Inneres und Krisenschutz an.

Das Programm laufe bereits seit Ende 2016 sehr gut, bestätigten Bürgermeister griechischer Städte. Allein in Athen seien mehr als 7000 Menschen in Wohnungen untergebracht. "Das ist der beste Weg für die Integration der Flüchtlinge", sagte Athens Bürgermeister Giorgos Kaminis. In Griechenland befinden sich zurzeit rund 62.000 Flüchtlinge und Migranten.

Die Flüchtlinge sollen vor allem in Wohnungen in Athen, einigen mittelgriechischen Städten, auf Kreta sowie auf der Touristeninsel Rhodos untergebracht werden.

Das Programm zur Unterbringung in Wohnungen mit der Bezeichnung ESTIA (Emergency Support to Integration and Accomodation) werde mit 151 Millionen Euro von der EU subventioniert, teilte der EU-Innenkommissar mit. Die EU-Finanzhilfe für den Umgang mit dem Flüchtlingszustrom erreiche damit allein für Griechenland 401 Millionen Euro.