Gericht in Griechenland Drei türkische Soldaten sollen ausgeliefert werden

Ihre Flucht belastet das Verhältnis zwischen Athen und Ankara: Acht türkische Soldaten waren nach dem Putschversuch in der Türkei in die griechische Hafenstadt Alexandroupolis geflohen. Nun hat ein Gericht in Athen einem Antrag der türkischen Justiz auf Auslieferung von dreien der mutmaßlichen Putschisten zugestimmt. Dies berichten das Staatsradio ERA und der Nachrichtensender Skai.

Am Vortag hatte ein anderes Gericht geurteilt, dass drei andere türkische Militärs nicht ausgeliefert werden sollen. Die Entscheidung für zwei weitere Soldaten soll in den kommenden Tagen fallen. Mit dem Fall vertrauten Juristen zufolge wollen die drei Türken, die ausgeliefert werden sollen, Berufung einlegen. Der Fall solle dann vor den höchsten griechischen Gerichtshof kommen. Das Verfahren könnte Monate dauern.

Ein Gericht hatte die acht Männer im Juli wegen illegaler Einreise zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Sie hatten nach ihrer Ankunft politisches Asyl in Griechenland beantragt. Die Türkei besteht auf eine schnelle Auslieferung. Sie sieht die Soldaten als "Verräter" an.