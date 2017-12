Historischer Erdogan-Besuch in Athen Muss ja

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Griechische und türkische Kampfjets liefern sich regelmäßig Scharmützel über der Ägäis. Beinahe täglich dringt die türkische Luftwaffe in griechischen Luftraum ein - und umgekehrt. Es sind Provokationen zwischen zwei Ländern, die vor allem Rivalität verbindet.

In dieser Woche jedoch registrierten Militärs auf beiden Seiten kaum einen Regelverstoß. Aus gutem Grund: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist seit Donnerstagmorgen zu Gast in Athen. Es ist der erste Besuch eines türkischen Staatschefs in dem Nachbarland seit 65 Jahren. Nichts soll diesen geschichtsträchtigen Auftritt stören.

Der letzte türkische Präsident, der nach Griechenland kam, war Celal Bayar im Dezember 1952. Er wurde von den Massen euphorisch empfangen, als er im Auto gemeinsam mit dem griechischen König und der Königin durch die Stadt fuhr. Seither ist das Verhältnis zwischen beiden Staaten dramatisch abgekühlt. Die Türkei und Griechenland streiten seit Jahrzehnten mehr oder weniger ergebnislos über Zypern, über Inseln in der Ägäis, über die türkische Minderheit im Norden Griechenlands. Zwischenzeitlich standen beide Länder kurz vor einem Krieg.

Erdogans Besuch in Athen markiert einen Fortschritt in den griechisch-türkischen Beziehungen. Erdogan war schon zwei Mal zuvor als Premier in Griechenland, 2004 und 2010, jedoch noch nicht als Präsident. Er wird am Donnerstagmorgen am Flughafen von Außenminister Nikos Kozias empfangen. Danach trifft er Premier Alexis Tsipras und Präsident Prokopis Pavlopoulos zu Gesprächen.

Athen gleicht an diesem Tag einer Festung: Etwa 2800 griechische Polizisten sind im Einsatz, hinzukommen 200 persönliche Sicherheitskräfte des Präsidenten. Die Innenstadt ist weitgehend abgeriegelt, die Polizei hat rund um den Präsidentenpalast und den Regierungssitz Straßensperren errichtet.

Erst provozieren, dann zurückrudern

Erdogan hatte unmittelbar vor seiner Abreise nach Athen seine Gastgeber brüskiert, indem er in einem Interview den Vertrag von Lausanne, der den Grenzverlauf zwischen Griechenland und der Türkei regelt, in Frage stellte. Griechische Abgeordnete forderten daraufhin eine Absage des Staatsempfangs.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz sind am Nachmittag beide Seiten um Deeskalation bemüht. Erdogan relativiert seine Aussage vom Vortag, beteuert, sein Land erhebe keine territorialen Ansprüche. Tsipras nennt den türkischen Präsidenten "meinen lieben Freund" und sagt: "Wir sollten Brücken bauen, keine Mauern."

Die türkische Regierung hat sich in den vergangenen Monaten schrittweise vom Westen entfernt. Sie befindet sich in einem offenen Konflikt mit den USA, der mit dem Prozess gegen den türkisch-iranischen Goldhändler Reza Zarrab in New York gerade einen neuen Höhepunkt findet. Die Beziehung zu den Europäern beginnt sich erst langsam wieder zu erholen. In Griechenland sieht Ankara ganz offensichtlich einen Verbündeten innerhalb der EU. Premier Tsipras soll, laut Aussagen griechischer Diplomaten, Erdogan persönlich zugesichert haben, sich für einen EU-Beitritt der Türkei einzusetzen.

Athen wiederum scheint mehr denn je auf die Türkei angewiesen. Die griechische Regierung ist schon jetzt außer Stande, die Flüchtlinge, die sich auf den Inseln und dem Festland sammeln, menschenwürdig zu versorgen. Migrationsminister Ioannis Mouzalas sagte im Gespräch mit dem SPIEGEL, er könne nicht ausschließen, dass Geflüchtete wie schon im Vorjahr erneut in den Lagern erfrieren. Sollte die Türkei den Flüchtlingsdeal mit der EU aufkündigen, dürfte die Lage in Griechenland vollends außer Kontrolle geraten.

Die Differenzen bleiben

Beide Länder wollen zudem an gemeinsamen Projekten arbeiten, etwa an dem Ausbau von Fähr- und Zugverbindungen zwischen der Türkei und Griechenland und einer engeren Kooperation im Kampf gegen den Terror.

Bei allem Bemühen um Harmonie können Erdogan und Tsipras nicht überspielen, dass grundlegende Differenzen zwischen ihnen fortbestehen. So können sich Ankara und Athen nach wie vor nicht auf eine gemeinsame Position im Zypern-Konflikt verständigen und auch beim Umgang mit mutmaßlichen Putschisten, die nach Griechenland geflohen sind, herrscht weiter Klärungsbedarf. Erdogan drängt darauf, dass Athen die Verdächtigen ausliefert, Tsipras bremst, auch weil er um die Menschenrechtslage in dem Nachbarland weiß.

Am Freitag reist Erdogan weiter in den Norden Griechenlands, in die Provinz Thrakien, wo etwa 120.000 griechische Muslime leben. Griechenland und die Türkei haben in der Vergangenheit immer wieder über Einfluss auf die Minderheit gestritten. Dass Athen dem Thrakien-Besuch Erdogans zugestimmt hat, wird als Geste des guten Willens verstanden. Die griechische Regierung hat ihren Gast jedoch ausdrücklich gebeten, von kontroversen Statements abzusehen. Erdogan hat versprochen, sich an diese Vorgabe zu halten.

Zusammengefasst: Zum ersten Mal seit 65 Jahren reist ein türkischer Präsident ins Nachbarland Griechenland. Der Besuch von Recep Tayyip Erdogan bei Alexis Tsipras in Athen markiert einen Fortschritt in den türkisch-griechischen Beziehungen. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz geben sich beide bemüht und setzen auf Deeskalation; reden vom Brückenbau. Denn aller Differenzen zum Trotz sind beide Länder aufeinander angewiesen.