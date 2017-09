Lager in Griechenland Die Helfer müssen gehen, die Flüchtlinge und die Angst bleiben

Das Leben ist ohnehin hart für die rund 12.000 Migranten, die in den Erstaufnahmelagern auf den griechischen ägäische Inseln leben. Die Camps sind überfüllt, es treffen trotzdem immer wieder neue Flüchtlinge dort ein. Und nun kommt es für die Asylsuchenden in den Lagern auf Lesbos, Samos, Kos, Chios oder Leros noch schlimmer.

Denn viele internationale Organisation sind gezwungen, ihre Unterstützung zu reduzieren - oder sich komplett von den Inseln zurückzuziehen, wenn sie nicht von anderswo Geld auftreiben. Der Grund: Ende Juli stoppte die EU die direkte Finanzierung der NGOs. Stattdessen sollen nun griechische Agenturen die Betreuung der Menschen übernehmen.

Doch der Betreuungswechsel verläuft nicht reibungslos. Nikitas Kanakis, Leiter der Hilfsorganisation Ärzte der Welt, erfuhr im Mai, dass seine Organisation in Moria, dem größten Erstaufnahmelager von Lesbos, nicht mehr benötigt werde. Stattdessen werde das Zentrum für Krankheitskontrolle, eine staatliche Behörde, übernehmen. Kanakis machte die Nachricht fassungslos: "Es gab keine Vorbereitung, keinen Plan, keine Diskussion darüber, nichts. Ich habe mir sofort Sorgen um die Qualität der medizinischen Betreuung der Migranten gemacht."

Drei Monate später scheinen sich die Befürchtungen zu bestätigen. Ärzte der Welt hatte neun Mediziner in Moria im Einsatz. Sie untersuchten die neu eingetroffenen Migranten und betreuten sie. Jetzt gibt es nur noch vier vom griechischen Staat bezahlte Ärzte, die auch nur Zeitverträge haben.

Bereits jetzt gebe es einen Rückstau von 500 nicht bearbeiteten Fällen, berichtet Dimitris Papandreou von Ärzte der Welt über die Lage auf Lesbos. Immer mehr Migranten würden deshalb staatliche Krankenhäuser in der Inselhauptstadt Mytilini aufsuchen. Doch wie die meisten Kliniken in Griechenlands ist auch dieses Krankenhaus chronisch unterbesetzt und unterfinanziert.

Von Januar 2015 bis Februar 2017 betreute die Organisation insgesamt 68.000 Migranten. Dank finanzieller Hilfe der Schweizer Regierung ist Ärzte der Welt auf Lesbos noch im Camp Kara Tepe aktiv, wo Familien betreut werden.

"Wer erfährt jetzt, wenn etwas schiefgeht?"

Griechenland hatte die EU schon seit Längerem bedrängt, dass sie die meisten Aufgaben in der Flüchtlingskrise übernehmen wolle. Der Regierung ging es offenbar ums Prestige. Denn Griechenland fühlt sich wie ein Entwicklungsland behandelt, das NGOs braucht, um einfachste Dienstleistungen gewährleisten zu können. Athen argumentierte zudem, dass die immer größer werdende Anzahl der Hilfsorganisationen auch für mehr Koordinationsprobleme sorgten. Eine zentrale Planung sei effektiver, so die Linie.

Kanakis von Ärzte der Welt sieht aber noch ein anderes Motiv: "NGOs beobachten Missstände, beschweren sich und berichten es den Medien. Wenn aber jetzt alles von der Regierung kontrolliert wird - wer erfährt dann, wenn etwas schiefgeht?"

Auch die Bewohner der Lager sind frustriert. "Wir vertrauten den Mitarbeitern der NGOs", sagt Mahmud, ein 32-jähriger Flüchtling aus dem Irak. Er lebt seit mehr als einem Jahr im Camp Moria.

"Es war schwer, ihnen zu sagen, dass wir abreisen", berichtet auch Helfer Papandreou. "Die Migranten fragten: 'Wer kümmert sich jetzt um uns?' Doch wir konnten keine zuverlässige Antwort geben."

Ende August lebten nach offiziellen Angaben der Behörden mehr als 62.000 Flüchtlinge in Griechenland, 4000 mehr als im Vorjahr. Die meisten Kinder unter ihnen gehen nicht zu Schule, Arbeitsplätze sind rar.

Eine vor Kurzem vorgenommene Umstellung von Sach- auf Geldleistungen wird von vielen Asylsuchenden kritisiert. "Ich bekomme fünf Euro pro Tag von der Regierung. Aber schon eine Hin- und Rückfahrt mit dem Bus in die Stadt kostet acht Euro", sagt Asef aus Afghanistan. Er lebt in einem Lager außerhalb von Athen.

Mehr Flüchtlinge aus der Türkei

Was die Lage in den griechischen Aufnahmecamps noch erschwert: Aus der Türkei trafen in diesem Jahr bereits mehr als 14.000 Flüchtlinge ein. Am 21. August kamen sogar 512 Migranten - fünfmal so viele wie die durchschnittliche Tagesquote.

Die meisten von ihnen kamen auf der Insel Chios an, die unmittelbar vor der türkischen Küstenstadt Cesme liegt, einer Touristenhochburg.

Er habe mit dieser Entwicklung gerechnet, sagt Giorgos Karamanis, Vizebürgermeister von Chios: Während der Hauptsaison würden die Schleuser von der Türkei gestoppt, um den Hotels an der Küste nicht zu schaden. "Wenn die Zahl der Urlauber nachlässt, lassen auch die Kontrollen der türkischen Behörden nach."