Machtkampf in Großbritannien Johnson nennt Mays Brexit-Pläne "lächerlich"

Am Sonntagnachmittag beginnt der Parteitag der britischen Konservativen in Birmingham. Kurz vor dem viertägigen Treffen hat sich der Machtkampf zwischen Premierministerin Theresa May und ihrem früheren Außenminister Boris Johnson noch einmal verschärft.

In einem Interview mit der "Sunday Times" bezeichnete Johnson Mays Pläne für den Brexit als "lächerlich" und als Ergebnis "geistiger Verwirrung". Er warf der Regierungschefin vor, den EU-Austritt Großbritanniens im Grund gar nicht anzustreben. "Im Gegensatz zur Premierministerin kämpfe ich für den Brexit", beteuerte Johnson. Er schlug unter anderem den Bau einer riesigen Brücke zwischen Irland und Großbritannien vor.

May warf ihren innerparteilichen Kritikern vor, sie setzten die Zukunft des Landes aufs Spiel, wenn sie ihren Entwurf für einen Brexit-Deal ablehnten. Ihr Plan, sei die einzige tragfähige Strategie, sagte die Regierungschefin der "Sunday Times" - dabei hatte sie mit ihren Vorschlägen erst jüngst eine Abfuhr von den EU-Regierungschefs erhalten.

In einem BBC-Interview deutete May sehr vage Kompromissbereitschaft bei den festgefahrenen Verhandlungen mit der EU an. Ihre Haltung sei es, "zuzuhören, was die EU an Bedenken vorbringt, sich dann hinzusetzen und mit ihnen darüber zu sprechen".

Es wird erwartet, dass May auf dem Parteitag eine harte Linie gegen künftige EU-Einwanderer vorstellt. Sie kündigte an, dass Ausländer bald mehr Steuern beim Kauf von Häusern zahlen müssten als Briten. Mit dem Geld solle das zunehmende Problem der Obdachlosigkeit bekämpft werden.

Die Premierministerin will eine Freihandelszone mit der Europäischen Union für Waren, aber nicht für Dienstleistungen wie Bankgeschäfte. Dafür soll sich Großbritannien eng an Produktstandards und andere Regeln des EU-Binnenmarkts halten. Zollkontrollen am Ärmelkanal und zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland sollen durch ein kompliziertes System verhindert werden.

Am Dienstag redet Johnson, am Mittwoch folgt May

Brexit-Hardliner fordern dagegen einen klaren Bruch mit der EU - dabei wird Mays Kurs schon in Brüssel vehement abgelehnt. Johnson schlägt unter anderem einen erweiterten Freihandelsvertrag nach dem Vorbild des Abkommens zwischen der EU und Kanada vor.

Ex-Brexit-Minister David Davis sagte am Sonntag dem Nachrichtensender Sky News, dass Mays Pläne "sterben werden - auf die eine oder andere Art, in Brüssel oder in Westminster". Die sechs Monate bis zum Brexit hält er für viel Zeit. Die Chance, sich doch noch mit Brüssel auf ein Abkommen zu einigen, bezifferte er auf 80 bis 90 Prozent.

Der ehemalige Generalstaatsanwalt Dominic Grieve warnte unterdessen im "Sunday Telegraph" vor einer Rebellion EU-freundlicher Tories gegen May, die ein zweites Brexit-Referendum befürworten.

Johnson und Davis waren im Juli aus Protest gegen Mays Pläne von ihren Ämtern zurückgetreten. Zum Showdown dürfte es auf dem Parteitag am Dienstag bei Johnsons Rede kommen. Mays großer Auftritt ist am Mittwoch geplant.